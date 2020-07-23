李眉蓁放棄碩士學位　陳其邁：自己做的決定要自己負責

▲吳益政認為誠實是最好的解方。（圖／吳益政競選總部提供）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁碩士論文疑似抄襲，李眉蓁今（23）日宣布放棄中山大學在職碩士班學位﹔對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁表示，自己做的決定要自己負責，尤其現在是在選舉期間，希望李議員對論文的來龍去脈清楚說明。陳其邁認為，論文的事情應該由她自己對外說明，希望李眉蓁對這件事情要有一個更清楚的表達，她的論文跟過去其他們人寫的幾乎是重複，被懷疑是抄襲，真誠的向市民承認錯誤很重要，最重要的還是整個事件的調查，畢竟中山大學是高雄非常重要的大學，也是學術重鎮，希望中山大學儘速調查釐清事情的真相，學術的倫理、真相的調查我們都尊重中山大學。陳其邁發言人林智鴻則抨擊是假動作，這場的記者會只是國民黨江主席在這場風暴中斷尾求生的伎倆，也反應出江主席如此草率的提名，完全不尊重高雄人與這場市長補選之戰，要求江啟臣主席應該對草率提名看輕高雄人，向高雄市民道歉負責。民眾黨提名的高雄市長候選人吳益政認為，「面對錯誤需要智慧，承認錯誤需要勇氣」，李眉蓁承認錯誤自己主動撤銷學位，尊重中山大學後續的程序，但他認為這個社會太重過重視文憑，對很多實質的問題都不願意去面對，這個是後面社會更大的危機，在高雄市長補選這場選戰，候選人應該彼此提出政策，他提出很多包括年輕人低薪等政策的論述，但仍不見另兩位候選人提出相關的討論與政見，這是非常可惜的。台灣基進新聞輿情部主任張博洋則痛批，韓國瑜因為背信落跑被罵翻，但事後只為了「沒在高雄陪大家」道歉；李眉蓁因為論文抄襲被罵翻，事後也只為了「浪費社會資源」、「學術倫理的爭議」、「模糊市長補選焦點」道歉，找一個無關緊要的理由道歉不叫道歉，而是敷衍了事，該放棄的不是學位，是放棄競選市長的職位。