陳其邁籲李眉蓁說明抄襲爭議：哪裡不察還是遇人不淑？

國民黨高雄市長候選人李眉蓁爆發碩士論文高達96%抄襲風波，李說是自己「不察」，且表示放棄學位。民進黨高雄市長候選人陳其邁今（24）日接受廣播專訪時質疑，「妳到底是哪裡不察，是遇人不淑，還是怎樣？」陳其邁呼籲李眉蓁要說明清楚，趕快承認錯誤。陳其邁說，李眉蓁的論文抄襲相似度96%，關鍵應該會回歸到是她寫的、還是槍手寫的？「自己抄怎麼會96%都一樣，這很奇怪」。李眉蓁要說明清楚，這應該非常明顯抄襲，要趕快承認錯誤；假如真的犯錯，就像國民黨主席江啟臣講的，哪裡論文有問題就承認，事情才會結束對於抄襲風暴，江啟臣昨天表示，無法接受學術抄襲，支持李眉蓁面對錯誤。對此，陳其邁表示，李眉蓁的團隊跟江啟臣有落差，江希望趕快止血，但李的團隊可能有所顧慮，「危機處理上是不好的，很糟糕」。陳其邁也提到，至今沒有看到李眉蓁的指導教授林德昌對外的說法，如果林德昌是國民黨中央委員，跟黨中央關係也不會不好。國民黨要對社會有交代，把李眉蓁、林德昌找來，跟江啟臣一起說明清楚就好，錯了就道歉。主持人周玉蔻問，李眉蓁要不要退選？陳其邁說，這是李自己的決定，但選票上不太可能沒有她的名字。至於李眉蓁說要退回學位，陳其邁表示，他第一次聽到要退學位。主持人又問，民眾黨會不會得利？陳其邁說，他是跟自己競爭，2018年選輸，最大責任是我自己，這一年多、兩年來不斷調整反省。這次希望準備更完整，讓高雄更好。「人生是一個很奇妙的事情，也沒有想到有一天會再回來選」。對於上次落選，陳其邁說，他沒有哭，但很難過，當時覺得以後大概沒機會在高雄服務。他的敗選演說是在車上想的，當時打了一通電話恭喜韓國瑜，韓也很客氣。他跟韓國瑜講說大概要講什麼，希望韓好好做。陳其邁也說，上次落選的原因，不是說掉以輕心，是有很多因素，選後他一項一項去檢討。這次選舉他會珍惜、努力，「雖然是馬拉松，但我是跑一百公尺」。廣播專訪結束後，陳其邁另外再受訪，對於資深媒體人趙少康認為，這是國民黨內部自己人放的，目的是要剷除她未來選立委的可能。對此，陳其邁說，與其找誰是爆料者，不如把抄襲或論文爭議的原因找出來，所以重點還是李眉蓁和國民黨應該要交代清楚，最快的方式就是江啟臣把李眉蓁、林德昌找來，不應該神隱不見，這個事要有個交代，黨主席要負起責任。