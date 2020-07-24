馬英九怕三倍券　蘇貞昌：比蔡總統不勇敢

看起來他（馬英九）是比蔡總統不勇敢

還沒領振興三倍券的前總統馬英九日前說，三倍券程序複雜，有點怕怕的。蔡英文總統則對馬喊話表示「不要害怕，趕快去，一點都不困難。」對此，行政院長蘇貞昌今（24）日受訪表示，「」。蘇貞昌也呼籲馬英九，一起鼓勵大家使用三倍券，不必怕。蘇貞昌說，馬英九很多觀念、做法、好惡，「跟我們都不太一樣」。年初在口罩不夠用的時候，馬英九卻說口罩應該捐給中國，很多做法，老是站在負面觀點，馬英九當然可以有他的觀點，政府也都會尊重，但三倍券確實好用，希望這一次馬英九也能一起鼓勵大家使用三倍券，不必怕。蘇貞昌指出，謝謝大家支持三倍券，現在1500萬人領券，且看到各種商圈、夜市、行業紛紛加碼，可見批評是批評，但大家都知道好用。政府也鼓勵民眾盡量多用，各種加碼都會超出三倍券不只三倍的作用，且三倍券等於現金，到年底都有效。蘇貞昌說，收到三倍券，馬上拿去銀行換，兌領面額價值的現金，但拿去又使用，又會得到加碼，反而可以一再加碼。他鼓勵民眾盡量到年底前，循環一直使用、獲得加碼，就可看出三倍券效益，也是當初說「好刺激」的地方。蘇貞昌表示，如果商家要去換現金，全國6200個點讓你換，手續也很簡單。希望三倍券振興經濟的效果大大湧現，人人都領得到三倍券，到年底前都有效，就像現金一樣，一直循環使用，賺到加碼效用。