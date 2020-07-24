私菸案糾正為何跳過總統府？國民黨：自我閹割的監委們

▲國民黨文傳會主委王育敏針對「國安特勤私菸案」，譴責監委們「自我閹割」整飭官箴的主要職權，讓全民失望。（圖/記者陳弘志攝）

監察院因國安特勤私菸案糾正外交部、交通部、關務署，卻未對最關鍵的總統府、國安局提出糾正，準監察院長陳菊也沒究責，國民黨24日表示，監委們「自我閹割」整飭官箴的主要職權，讓全民失望，也凸顯先前監委提名不當，以及蔡英文總統已成獨裁怪獸，國人應高度警覺。對於查案的監委們聲稱，監察院只能對行政機關實行糾正權，不及於行政院以外的總統府、國安局，國民黨指出，現行憲法仍為五權分立，監察院對中央與地方公務人員，包括總統府、國安局等，若發現有失職或違法情事，當然可以調查與糾正，且過去不乏監委彈劾總統府、國安局官員的前例，如今卻自我限縮職權，把監察院變成紙糊機關，令人無法接受。此外，監委對自身的權力認知，顯然初一、十五不一樣。對比前監委陳師孟侵犯審判職權，對司法官的態度高高在上，把監委的權力無比擴大，如今查案監委面對前總統府祕書長、準監察院長陳菊，卻顯得如此卑微，畫地自限。這番隨心所欲的標準，讓各界見識到御史大夫的負面風骨。至於查案監委高涌誠指不彈劾特勤中心人員，是因為相關人等都已被記過，「能懲處都已懲處，再彈劾意義不大」，國民黨痛批更是荒謬，若依此標準，被記過懲處的人都不用彈劾，全交行政處理即可，如此還要監察院幹嘛？國民黨強調，國安特勤私菸案歷經一年多調查，在準監察院長陳菊上任前通過糾正三部會，時機點本就引發外界質疑，「只打蒼蠅、不打老虎」的糾正內容，更是讓社會質疑輕放總統府與國安局，各界對監察權已無任何期待，民進黨不受節制的獨裁，勢必成為台灣未來民主政治的重大危機，呼籲國人正視。