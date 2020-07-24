美參議院支持台灣參與環太軍演　府：強化台美安全合作

美國參議院通過2021財政年度國防授權法，並建議邀請台灣參與環太平洋軍演。對此，總統府發出聲明表示，感謝美國參議院對我國國防安全的重視與支持，我國也將持續和美國行政部門進行討論，強化台美間的安全合作，善盡印太區域成員的積極角色。
總統府也表示，為了維護國家安全，善盡維持區域和平穩定的責任，台灣也正有系統的整備國防，提升自我防衛能量，以確保全體國民的安全福祉與區域的穩定發展。
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