前線中的前線 !大二膽戰役70週年　昔日戰地成觀光勝地

今（26）日是金門大二膽戰役70週年紀念日，金防部昨日在大膽島舉辦「大二膽島戰役70周年紀念典禮」，前總統馬英九也於今日登島向將士英靈致祭。這座過去的殺戮島嶼戰場，如今已成為國民旅遊的新亮點。

擊退共軍更名為「大膽島」

大膽原名「大擔島」，民國39年（1950年）7月26日700 名共軍摸黑乘船進攻大、二擔島，遭國軍

225團第1營

營長史恆豐少校率領不到300官兵迎頭痛擊；經一晝夜血戰，共軍陣亡300多人、252 人被俘。1951年蔣經國登島視察，將該島易名為「大膽島」，並在島上題有「島孤人不孤」石碑。

大膽島面積 0.91 平方公里，距離大陸廈門僅4400公尺、面積0.28平方公里的二膽島距離大膽島約800公尺，距離金門12公里。由於目視就能看到廈門，因而有「前線中的前線」之稱。由於極具戰地特色，金門縣政府長期要求國防部開放登島觀光，2014年6月30日，大、二膽島解除軍方管制，除保留部分必要駐軍所需設施外，其餘設施移交金門縣政府開放觀光，目前大膽島駐守兵力約百餘人、二膽島不到40人。

「三民主義統一中國」心戰標語牆

大膽島在2018年7月26日先行試營運開放觀光3個月，2019在3月1日正式開放觀光，旅客採團進團出方式登島。大膽島上人氣最高的景點，首推面對廈門港的「三民主義統一中國」心戰牆。

「三民主義統一中國」心戰牆距離對面廈門灣約4400公尺，1986年8月設立完成，牆高3.2公尺、寬20公尺，當時即有裝設霓虹燈，平時於晚上七點至九點會點亮，本來是向中國大陸心戰喊話用途，卻意外成為熱門景點。許多中國大陸民眾得花上人民幣200元搭船，才能從金廈海域遠觀這面心戰牆。這座

心戰牆更讓陸客每年花費7.6億搭船從外海欣賞。

2009年時任總統馬英九在中秋節前夕到大膽島勞軍時曾表示，中國大陸遊客經常特地搭觀光船拍攝「三民主義統一中國」的心戰牆，但有一次颱風來襲，牆面毀損，不久之後大膽島上守軍接到來自廈門市政府的電話，希望儘速修復牆面，否則他們的觀光客就不來了。這番話雖未獲金防部證實，但是的確也代表當時兩岸關係開始步入和緩與互動，金門從戰地前線成為兩岸互動往來的前哨站。

▲大膽島「三民主義統一中國」心戰標語牆，面向廈門港，成為著名地標。（圖／記者呂烱昌攝）

茜露墓園

1955年冬天，3名共軍水鬼摸上小虎山，守軍飼養的德國狼犬茜露撲殺2人，重創1員，官兵有感於牠的忠勇，譽為「戰鬥英雄茜露中尉」，更曾獲時任總統蔣中正接見。茜露生於1950年，卒於1970年2月3日，以20歲年紀過世，屬於「狗瑞」，在牠過世後，官兵在大虎山側構工修建「茜露墓園」紀念。

▲大膽島戰地英雄靈犬茜露之墓。（圖／記者呂炯昌攝）

護島神雞之墓

▲位於大膽島上北山的「神雞之墓」，根據墓碑記載，金門砲戰期間，每逢對岸砲擊前，牠就先展翅鳴啼、飛走窩藏示警，使得官兵能適時躲避，保全性命，因此被稱為「神雞」。（圖／記者呂炯昌攝)

「生明廳」傳令兵小兵立大功

大二膽戰役期間，傳令兵賴生明負傷從南山陣地到北山聯絡，被譽為戰鬥英雄，因此島上官兵休閒活動場所命名為「生明廳」，以紀念英勇事蹟。在開放觀光後。

大膽島也啟用「生明廳」數位隊史館，結合擴增實境技術，賦予大二膽戰役嶄新的歷史面貌。館內增設多媒體互動專區及大膽戰士擴增實境AR系統，以擬真戰地情境，規劃「地緣關係」、「歷史沿革」、「光榮之戰」及「戰地風情」等4大主題，引領訪客身歷大二膽戰役時空背景，親身體驗作戰過程。

▲金防部司令賀政主持紀念典禮暨生明廳數位隊史館啟用儀式。（圖／金防部提供）

大膽島傳奇神泉

大膽島上官兵休憩時通常會來到「神泉茶坊」，

大膽島上的神泉傳聞女性靠近泉水就會枯竭，因此平時鎖上禁止陌生人靠近。

▲大膽島上推出的神泉茶與蛋糕頗受好評。（圖／金門縣府提供, 2018.11.13）

▲大膽島上著名景點神泉茶坊。（圖／記者呂炯昌攝）

軍犬除了英勇的神犬之外，大膽島更有「神雞」。位於大膽島上北山的「神雞之墓」，根據墓碑記載，1959年金門823砲戰期間，每逢對岸砲擊前，牠就先展翅鳴啼、飛走窩藏示警，使得官兵能適時躲避砲擊，保全性命，因此被稱為「神雞」。推出的神泉茶與蛋糕頗受好評。「神泉茶坊」旁有一口「神泉井」，相傳為明末鄭成功據守金廈時，途經大擔島，兵疲馬困，戰士饑渴難耐，島上雖有神泉，但是出水量有限，無法及時供應官兵飲用，鄭成功於是執劍祝禱，其後果然泉湧如注。1949年國軍進駐大擔島後，神泉一直肩負著全島官兵用水重責大任，也成為島上重要守備據點。不過，