百工百業造勢大會　蔡英文：陳其邁是補選唯一做好準備的

高雄市長補選候選人陳其邁今（26）日在高雄舉行「百工百業造勢大會」；總統蔡英文也到場為陳其邁助講，這場造勢活動亦是蔡英文在陳其邁投入補選後，第一次替陳其邁輔選站台。蔡英文在致詞時，先是為自己謝票，感謝高雄讓她在2020年的總統大選中，開出超過109萬有史以來的最高總統票數。蔡英文接著開玩笑的說，政治人物最怕的，是在一個「很會說話的人」後面說話，她雖然不太會說話，但卻從來不怕在陳其邁後面說話，但今天陳其邁的演說「我真的有點怕」。蔡英文說，在2018年時，她跟陳其邁兩個人一起跌了一跤，她在總統大選中重新站了起來，這次，要換陳其邁重新站起來。過去這一陣子，高雄人已經投了兩次票，第一次投給蔡英文109萬票、第二次90多萬票罷韓成功，高雄人用選票證明了民主的價值，願意給挑戰者機會，也會用最嚴格的方式監督執政者。再過幾天，高雄就要進行第三次投票。蔡英文強調，高雄不是藍、不是綠的，而是台灣民主的驕傲，做得好，高雄人就肯定，做不好，就換別人來做；就像2018年當時民進黨慘敗，高雄人不會因為她是總統，檢討就比較客氣，「高雄人是沒在客氣的」，但當你做得好，高雄人在相挺，也是沒在客氣的。蔡英文認為，高雄是個偉大的城市，要派就要派像陳其邁這樣有學歷、有歷練、有視野的候選人，才是最適合高雄的候選人，並指出陳其邁比兩年前更強，有了中央歷練、全國的視野，就是為了讓故鄉更好，所以做了更充分的準備；陳其邁是這場選戰唯一做好準備的候選人，接下來政策聽陳其邁的，而她身為總統，則是「掛保證」，承諾高雄的，一定會說到做到。最後，蔡英文也積極催票說：「過去，高雄人有點鬱卒，走到哪都被問『有沒有發大財』，接下來大家要讓陳其邁衝出最高票，找回失落的兩年，為高雄的發展、光榮與未來，再投一次票！兩年拚四年！光榮投三次！」