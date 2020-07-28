北市局處首長匿名互評　柯文哲遭下屬狠批「恨鐵不成鋼」

台北市長柯文哲從2014年入主市府後，為了了解底下局處首長的心聲，因而將過去在台大醫院所進行的匿名問卷評比文化，帶進台北市政府。由於採匿名方式，讓填寫者可直言不諱，不過許多局處長為市府和諧，多僅打分數，不太會有直接評論，但是今年互評表卻格外「直白」。不只多位局處首長挨批不適任，就連柯文哲本人也遭匿名抨擊「恨鐵不成鋼」。而根據消息指出，外流的互評表中，除了副市長黃珊珊沒被評論外，副市長彭振聲遭到批評「愛當官、只出一張嘴」，更遭批任內許多工程延宕，讓柯文哲形同跛腳；副市長蔡炳坤則遭批評「守舊、沒創意」；而新上任的秘書長陳志銘及台北捷運公司董事長李文宗，則因為是柯文哲的頭號愛將與昔日同學，都被質疑不稱職。此外局處首長部分，其中遭到最猛烈批評的，則是都發局長黃景茂及警察局長陳嘉昌。因為大巨蛋案遭外界質疑有「護航遠雄」疑慮，且未積極處理大巨蛋各項違規的黃景茂，在互評中也遭抨擊「能力、擔當沒一樣及格」，甚至遭匿名要求柯文哲換掉此人；而陳嘉昌則被形容成「畏首畏尾、唯唯諾諾」，對上司和下屬態度不一、已經是「待退心態」。根據了解，首長互評制度向來應當只有遭到評論的首長自己知情，而這次評論意見居然全數公開，從戶屏制度上路至今還是頭一遭，且用詞主觀和直接，也讓不少被點名的首長感到委屈、不滿。還有人認為，這恐怕是研考會的行政作業有疏失，才會不小心讓意見「全都露」。對此台北市政府發言人陳智菡表示，首長都可以看到其他首長的好評、負評，這是秉持公開透明精神，有競爭才有進步、首長互評是屬開放意見。「過去議員也認為，如果有負評應公開，這是鼓勵大家有競爭才有進步。」陳智菡說，「首長互評行之有年，主要是讓首長們知道有哪些須精進，將檢討報告當作鼓勵和優化的力量」。