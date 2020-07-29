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直播／蔡英文、賴清德赴北榮　探視前總統李登輝

記者劉育辰/綜合報導-2020-07-29 10:00:00
▲總統蔡英文（右）和副總統賴清德（左）。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.06.24）
前總統李登輝在今年2月初時，因為喝牛奶不慎嗆到，緊急送往台北榮總治療，但因吸入性肺炎，至今在北榮觀察治療當中。今（29）日一早，副總統賴清德便取消既定行程，與總統蔡英文一同前往北榮探視李登輝。此外，李登輝辦公室主任王燕軍也將對外說明阿輝伯目前的身體健康狀況！就讓《NOWnews今日新聞》直播帶您看最新現場。

 

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