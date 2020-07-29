影／李登輝仍在北榮治療　台聯呼籲勿傳假消息

高齡97歲的前總統李登輝，今年2月初因喝牛奶時不小心嗆傷，在台北榮總治療住院至今，昨晚網路傳出不幸消息，大批媒體趕往榮總守候，但台聯澄清是假消息。今（29）日台聯再度發出聲明表示，李登輝目前仍在醫院慢慢恢復中，請台灣人作陣繼續為總統祈福。同時，台聯也呼籲大家不要再亂傳假消息。今天上午，蔡英文總統、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌，大約9點30分前往北榮探視李登輝，向家屬表達關懷，並聽取醫療團隊簡報、感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞，探視於10點10分結束。賴清德還特別取消上午《今周刊》舉辦的「台灣大未來十年新變局國際高峰會」。隨後，大約11點多，李登輝的妻子曾文惠在看護與隨扈陪同下，從住所翠山莊出發，大約11點半抵達北榮，探視李登輝。台聯透過臉書表示，台灣民主之父、台聯精神領袖——李登輝總統。一位武士道精神的總統，心心念念的是台灣人如何生活得快樂有尊嚴，脫離台灣人的悲哀。「李總統目前仍在醫院慢慢恢復中，請台灣人作陣繼續為總統祈福。」台聯代理主席周倪安也說，呼籲大家不要亂傳假的新聞，請大家一起幫李登輝打氣、加油，希望他早日恢復健康。李登輝辦公室主任王燕軍則表示，蔡總統、賴副總統及蘇院長在今日上午前往探視李前總統。相關訊息均由總統府發言人統一對外說明。有關病情則由榮總以新聞稿對外公開。