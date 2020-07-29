去年五月曾見李登輝　柯文哲：他是英雄人物

前總統李登輝傳出身體狀況不佳，總統蔡英文及副總統賴清德，早上也取消公開行程，前往台北榮民總醫院探視。而過去曾數次拜訪李登輝的台北市長柯文哲，今天（29日）上午接受媒體訪問時，被問到前次與李登輝見面時的狀況，柯文哲也直言上次見面是去年五月，且直言「李登輝是英雄人物」。李登輝從今年二月起，因為喝牛奶嗆到，引發肺部浸潤，家屬擔心引發吸入性肺炎，也馬上將李登輝送往台北榮民總醫院治療，也持續住院觀察至今。而在昨天（28日）有消息傳出，李登輝的身體狀況不佳，家屬也都前往醫院探視。而至今天上午總統蔡英文與副總統賴清德，也都取消既定的公開行程，前往榮總探視李登輝。而過去會定期前往陽明山翠山莊，與李登輝會面的柯文哲，也被問到前次與李登輝見面時的狀態。柯文哲表示，最後一次與李登輝見面是去年五月在翠山莊。「李登輝就是個英雄人物啊！」柯文哲說，「最後一次看到他，看到他穿著睡衣出來會客，就知道他身體狀況不太好，之後就不太想去打擾了」。現場記者也追問，是否會去北榮探望李登輝？對此柯文哲則態度保留，表示「現在傳聞太多了，等消息確定以後再說。」柯文哲說，「要先聯絡家屬，等安排好以後再去探望，不然直接過去會造成人家困擾」。