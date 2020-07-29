美中互槓！江啟臣呼籲蔡英文「回歸中華民國」別淪為棄子

▲國民黨主席江啟臣29日在中常會上公開呼籲蔡英文總統「回到中華民國」，不要淪為美中對撞下的棄子。圖為蔡英文總統7月視導漢光36號演習「三軍聯合反登陸作戰」操演。( 圖 / 總統府提供 )

美國與中國大陸互相關閉對方一處總領事館，雙方關係交惡，國民黨主席江啟臣29日在中常會上發表公開談話，呼籲蔡英文總統應該慎思「回到中華民國」，以兩千三百萬人的利益為優先，不要淪為單一方的籌碼，甚至最後成為棄子。各位中常委、黨務主管、媒體朋友，大家午安大家好。七月二十一日，美方要求中共當局關閉駐休士頓總領事館。七月二十三日，美國國務卿蓬佩奧發表演說，他說：「如果不改變中共，中共將改變我們」，直接宣示美陸關係轉向。七月二十七日，美國駐成都領事館在中共當局的要求下也正式降下了星條旗，結束了35年的服務。站在歷史的轉折點上，我們更應該思考中華民國如何在美陸的對峙下，尋求有利的支點，用彈性的對外政策，開拓發展道路。蔡英文總統曾說，「不要忘了我們自己也是棋手」。面對美陸的變局以及複雜的國際局勢，我們更要提醒蔡總統應該謹慎面對，更應該回到中華民國，以及兩千三百萬人的利益為優先，保持自主性，避免淪為單一方的籌碼甚至棄子。國民黨身為最大的在野黨，絕對願意站在維護國家利益的立場上，共同對外。但是在內政上，指出執政黨錯誤的作為，是在野黨的天職。目前我國的憲政制度，對於總統的尊崇是建立在總統的自我約制，而不是權力的制衡，造成總統有權無責、一人獨大的憲政危機。監察院的人事權，已經再次凸顯缺乏自制的總統，破壞了權力平衡。除了立法院黨團已經加速研議提出釋憲訴求審查無效之外，我們仍必須回到制度設計上，進行修憲總體檢，設計一部「權責相符」、「監督制衡」、「防止濫權」的《中華民國憲法》。修憲的公民複決機制，也提醒我們修憲需要民意的支持、社會的共識。根據TVBS在5月26日所做的民調，恢復立法院行使閣揆同意權的支持度高達55%。總統到立法院常態進行國情報告的支持度也高達54%。昨日美麗島電子報公佈的民調也同樣顯示，總統每年一次到立法院進行國情報告的支持度高達71.5%、總統提名的行政院長要得到立法院同意也有高達62.8%的支持度。同份民調報告中有43.9%民眾認為監察院人事案的審查過程中，執政黨的霸道已經傷害民主制度。52.1%的民眾認為陳菊出任監察院長不能夠代表自己的意見。所以，我們不但要儘速提出「總統國情咨文常態化」、「閣揆同意權」兩項有高度民意共識的修憲案。「護民主、打濫權」更是本黨討論修憲案的基礎與共識。我們除了思考廢除沒有制衡能力的組織與人事，也要研擬廢除後重建的配套制度。我們會加速對內對外的溝通對話，並且確保考試權、監察權回歸獨立運作，而不是成為總統權力延伸、完全綠化的東廠。國際疫情仍在高峰，長江的洪災，以及德州颶風災情也尚未緩解。對內，我們要提醒防疫相關單位，零星個案已經凸顯第二波疫情的潛在威脅，疫苗研發的速度更可能決定秋冬防疫的成效，防疫單位應該調整政策，加速研發步伐。對外，我們則要呼籲美陸雙方謹慎節制，以民生為優先，以救災為優先，以防疫為優先，一起關懷在氣候以及疫病中遭受苦難的人民。謝謝大家，謝謝。