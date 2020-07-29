遭下屬評「恨鐵不成鋼」　柯文哲笑回：大家對我期望很高

台北市長柯文哲，2014年從台大醫院入主北市府後，為了能夠透過廣納下屬意見，也將台大醫院的匿名評鑑制度帶入北市府。每過一段時間，包含柯文哲在內的各個局處首長，都會收到其他人的匿名評鑑，並以此做為改善重點。而今年的匿名評鑑內容，遭到市長是的秘書公布全數內容，各個首長除了自己的評價外，連其他人的評價內容都看得到。其中柯文哲更被下屬評為「恨鐵不成鋼」，也讓柯文哲笑著回應「原來大家對我的期望這麼高」。而根據消息指出，外流的互評表中，除了副市長黃珊珊沒被評論外，副市長彭振聲遭到批評「愛當官、只出一張嘴」，更遭批任內許多工程延宕，讓柯文哲形同跛腳；副市長蔡炳坤則遭批評「守舊、沒創意」；而新上任的秘書長陳志銘及台北捷運公司董事長李文宗，則因為是柯文哲的頭號愛將與昔日同學，都被質疑不稱職。此外局處首長部分，其中遭到最猛烈批評的，則是都發局長黃景茂及警察局長陳嘉昌。因為大巨蛋案遭外界質疑有「護航遠雄」疑慮，且未積極處理大巨蛋各項違規的黃景茂，在互評中也遭抨擊「能力、擔當沒一樣及格」，甚至遭匿名要求柯文哲換掉此人；而陳嘉昌則被形容成「畏首畏尾、唯唯諾諾」，對上司和下屬態度不一、已經是「待退心態」。而對於評鑑外流一事，柯文哲也透漏源頭是市長室的秘書。「首長互評制度行之多年，理論上當事人只會收到分數跟評語。」柯文哲說，「全部都送出去，是市長室秘書出的錯誤。」不過柯文哲也直言，團體中有戶屏不是壞事，並不是什麼政治陰謀，只單純是公務員的疏失。而被問到局處首長對他的評語是恨鐵不成鋼，柯文哲則笑著表示「這表示大家對我的期望很高，我會努力」。