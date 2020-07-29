兩蔣威權記憶猶新　張榮豐談90年代「民主改革很艱鉅」

曾在1988年被前總統李登輝招募為總統府幕僚的前國安會秘書長張榮豐，昨（28）日在臉書上發文透露「1990年代的總統府」，闡述過往長達12年的總統幕僚生涯所見所聞，他說「30年前的總統府，除了用人、公文、書信用語有著濃濃的蔣家威權遺跡外，到處可以看到威權體制的影子。」，最後更表示「暮然回首，才感覺台灣民主化其實已經走得蠻遠了」！張榮豐說，1988年9月，由張京育先生組建的總統幕僚團開始運作，而他被招募為大陸小組成員。一直到1990年在赴史丹佛大學擔任博士後研究員前夕，被通知到總統府「國家統一委員會」上班，正式展開長達12年的總統幕僚生涯。在進入總統府上班後，張榮豐發現，到處都充斥閩北話，因為都是一群群的馬祖老鄉在邊工作，邊話家常。不過他還發現，府內有著一位有著濃厚寧波口音的老伯在修皮鞋，這件事讓張榮豐感到好奇，之後才知道他曾任職總統府，而職務欄是「轎夫」；張榮豐說，那一刻我頓時醒悟，李總統面對的民主改革任務有多艱鉅！同時部分證實外界的說法「老蔣的貼身人員較多江浙人，小蔣則喜歡來自金門和馬祖等外島的人員」。張榮豐回憶，當時最令他困擾的是對於內部的封建語言文化、會議文稿「官樣化」，通篇文稿每個字都認得，但就是讀不太懂，更難理解其真正意圖。他都將這些書信戲稱為「奏摺體」，因為像極了古代大臣寫給皇帝的奏摺。他也提到，1990年代的總統府還有一些現在看來相當不可思議的機制。張榮豐表示，他記得有一個假日，他正在電話中和朋友閒聊，突然通話中插入一個蒼老、外省口音的聲音說：「總統在找你，立即掛斷電話，給總統官邸回電」，當時他被嚇住了，質疑電話是否被監聽。隔天，張榮豐詢問總統府辦公室主任蘇志誠，對方解釋兩蔣時代的確會監聽官員的電話，但李總統上任後已經廢除這項功能，只保留緊急找人的用途。張榮豐後來才知道這是一個「長途台」，不過隨著時代的演變，李登輝也將長途台給廢除了。不只長途台被廢除，還有像是官員有標案第一優先權的機制，李登輝都下令收回，而這中間曾遭遇到很大的阻力。張榮豐感嘆，30年前的總統府，除了用人、公文、書信用語有著濃濃的蔣家威權遺跡外，到處可以看到威權體制的影子。張榮豐也表示，暮然回首，才感覺台灣民主化其實已經走得蠻遠了。