市境最南被糾正　陳其邁：謝謝指正

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今（30）日前往大樹區久堂霞海城隍廟參拜，對於李眉蓁陣營說高雄最南端不是林園區，而是旗津區的中興里，陳其邁競總發言人邱俊憲反說2019年韓市府就在所謂的「市境最南」林園區種了一棵樹，還辦了看日出等相關的活動。高雄最南端的行政區究竟在哪裡？對此，陳其邁則表示，高雄在本島當然是林園，假如把離島算進去，當然是太平島，謝謝指正。陳其邁競總發言人邱俊憲則說，過去韓市長還在林園區所謂的「市境最南」種了一棵樹、看日出，普羅大眾可能都認為高雄市最南邊應該是林園，當然非常遙遠的太平島或東沙島，在行政區上歸屬於高雄市的旗津區，可是一般市民其實沒辦法抵達到那個地方去，所以這不是對錯問題，而是一般市民對於地理環境的認知的概念，並批對手除了質疑一個很認真、對相關市政都提出非常具體主張的候選人以外，其他陣營的候選人是不是應該也要把自己主張對市民有益的政策，要務實負責任地提出來。對於吳益政特別點名想要知道陳其邁若當選的話要如何替高雄還3000億的債務？陳其邁指出，首先就是要選有經驗能夠解決問題的市長，高雄的產業能夠轉型，自然而然整個政府稅收就會增加，也包括說怎樣利用民間的資源來獎勵他們參與公共建設，另外對於整個行政效率的提高，不管利用科技或是節流等等財政的手段，這都是要多方到位讓高雄財政更健全。今晚「高雄緊來呷 邁邁ft.總一」，陳其邁將和新科立委賴品妤合體直播吃美食，陳其邁笑說，品妤是黨團非常可愛的國會議員，非常欣賞她在立法院，從過去在國會助理、參與社會改革運動，到國會的表現，她來我會帶她去高雄一家青年創業的漢堡店Webberger，好朋友來餐廳我一定是親自試吃過，一定知道這是好吃的餐廳才會推薦給品妤，我掛保證，好東西要與好朋友分享。