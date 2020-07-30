快訊／陸軍2殉職飛官聯合公祭　蔡英文親頒褒揚令

國防部今（30）日舉行英勇殉職飛官聯合公奠典禮，總統、三軍統帥蔡英文親臨現場，弔唁因公殉職的少校簡任專、上尉高嘉隆英靈，並頒贈褒揚令。
國軍執行「漢光36號」演習實兵演訓，卻發生一架機號616的OH-58D戰搜直升機墜毀事件，機上2名飛官簡任專、高嘉隆不幸殉職，國防部今天在陸軍航特部舉行公祭，總統蔡英文親臨弔唁，並頒發追晉官階、勳章與褒揚令。
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