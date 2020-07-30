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李登輝辭世　李眉蓁競總：一個時代的結束

記者鄭婷襄/高雄報導-2020-07-30 22:15:52
▲前總統李登輝病逝，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁競選總部今（30）晚表達哀悼之意。（資料畫面／記者鄭婷襄攝，2020.07.22）
針對前總統李登輝病逝，國民黨高雄市長候選人李眉蓁競選總部今（30）日晚間表達哀悼之意。

李眉蓁競總表示，李登輝曾任中國國民黨主席，是中華民國首任民選總統，在民主轉型的過程中所付出的影響力不容抹滅。

李眉蓁競總稱，李登輝前總統的離世，象徵一個時代的結束，是非功過留給後人評說，而我們會持續為中華民國的自由民主而努力，盼其家屬能夠節哀。

 

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