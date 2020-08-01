吳益政喊「高雄幣」助社福團體　要以1元出租閒置土地

高雄市選舉委員會今（1）舉行高雄市長補選電視政見發表會，民眾黨候選人吳益政在第一階段政見申論時強調，自己是藍綠之外的選擇，而參選有三大理由，分別是想解決高雄極端氣候、極端政治及貧富差距擴大，並再度提出「高雄志工幣」政見，避免社會資源浪費，或者以1元來租用閒置土地。吳益政認為，2年前市民覺得民進黨做不好而換成國民黨，為何現在又要換成民進黨？高雄在這樣極端政治、政黨對立的情況下，執政者操作媒體打擊異己，有名年事已高的宗教領袖向他表示，他擔憂這種威權時代的威脅，甚至認為台灣開放20、30年怎麼會反而倒退？所以他的參選，是藍綠之外更好的選擇，呼籲市民把藍綠放一邊。吳益政也表示，高雄的貧富差距問題擴大，但所有的事情都要錢，像是美濃沒有菜市場、路竹沒有游泳池、市區苓雅運動中心設計完沒有錢可蓋，路平只能執行半年等等，都是因為沒有錢，而這也是他決定參選的主因。吳益政重申他提出的「高雄幣」或是「高雄志工幣」政見，他說高雄光有登記記名的志工就有10萬位，為何不讓政府推出的大眾運輸或者其他資源，供給他們利用這樣的交換來做使用，因為透過不斷交換的過程，才能讓閒置的人力、閒置的資源，達到循環經濟、平衡供給。另外，吳益政也說，協助弱勢團體的機構，政府可以以1元出租閒置土地，降低他們的成本，若他當選，他也會加強高雄閒置土地的盤點，提供給社福團體、長照機構等，並要求中央改善統籌分配款。