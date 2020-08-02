從妻子到外甥　蘇嘉全親人爭議不斷！

蘇嘉全在屏東的基層組織穩固，是蔡英文足以倚靠的強大力量，這也是為什麼蘇嘉全過去這麼多親人捲入是是非非，政壇中卻無人能撼動他的地位，直到今天，他為了「不讓蔡英文困擾」，主動辭去才當了兩個多月的總統府秘書長一職。其實蘇嘉全本人，相較於其他政治人物，除了豪華農舍、遭質疑為妻子特權關說跳級升官，跟國民黨打了10年的碩士論文抄襲問題外，其實「並不算有太多爭議」，反倒是「蘇嘉全的」妻子、女兒、哥哥、姐姐、姪子、外甥通通因為負面消息上過新聞版面！其中，最為人所知的就是他的立委侄子蘇震清，從2020年為了爭取屏東區域立委選舉，與黨內鬧得關係不愉快後，接連被爆出涉入弊案，諸如誠美掏空案、私訪印尼遭疑牟利，到這次因SOGO經營權之爭涉嫌收賄2,000萬遭檢方聲押。而蘇嘉全的妻子洪恒珠，除了論文抄襲疑雲外，在2020年立委選舉，也為了護航蘇震清上演一哭二鬧的戲碼；此外，還有外甥遭質疑涉入採購弊案、女兒將農地變更為商業殯葬園區、姊姊與妻子被爆買地蓋違建出租、哥哥也同樣被質疑違法出租農牧用地給夜市擺攤......族繁不及備載。雖然說「個人造業個人擔」，大家都是成年人，蘇嘉全也無需為他親人的行為負責，但身為一名位高權重到政治人物，難免會被用高道德標準審視，家族所犯的錯，他也「理所當然」難以逃過被輿論「連坐」的命運。