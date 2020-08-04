談政黨廉政的兩難　 鄭運鵬：最討厭假道學

立委收賄案震驚政壇，台北法院裁定立委蘇震清、陳超明、廖國棟等人羈押禁見，時代力量前黨主席徐永明則以80萬元交保，各黨紛紛祭出黨紀處分。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬透過臉書表示，他最討厭假道學。而各政黨黨內的廉政調查都是」喊喊居多」，他建議，在還沒有判決前，政黨先道德勸說當事人，暫時退出政壇。「我最討厭假道學！但是，公開點破假道學又很顧人怨。」鄭運鵬說，其實，各政黨內的廉政紀律就是掉到這個陷阱裡面，從政把道德當文宣使用，日子久了都不會有好下場，通常就會落入兩種惡性循環：如果是「喊高手低型」的，就會是同黨同志出事了才講無罪推定，被爽罵雙標政黨；如果是「見影開槍型」的，就會被競爭對手刻意檢舉，當事人先被開除切割，等到判決無罪，選民和媒體不會還他公道，政黨當然自己埋葬自己。鄭運鵬也說，過度假道學的公民社會還有演變出第三種惡性循環，最需要避免。因為輿論要求政黨立即明快處分，所以政黨先開除當事人的狀況一再重演，於是，有心的情治法制機關或個人，就會以此要脅政黨和候選人，用輿情控制選情，「這就是大家講的白色恐怖和政府老大哥」。鄭運鵬指出，黨內的廉政調查，都是喊喊居多。首先，如果案件進入司法程序，還在新聞浪頭上的當事人，根本還在偵查或羈押中，政黨可以問到什麼？即使政黨調到當事人來詢問，當事人可以推給偵查不公開和資料被檢方搜走，那沒有公權力的政黨，又可以做什麼？鄭運鵬說，如果政黨的廉政機構，不用調當事人，看報紙或聽小道消息就可以處分黨內同志，就會陷入困境。鄭運鵬建議，在還沒有判決前，先道德勸說當事人，請他就先吞下來暫時退出政壇，未來判決還他清白，政黨再另外安排。這樣才能安定人心、長期培養人才。鄭運鵬說，如果當事人吞不下去，那政黨還是必須讓他在公平的初選和大選機制裏，去接受民意的挑戰。這是他自己的選擇，輸贏成敗自負盈虧，政黨沒有責任，但是在當下會被社會責難。而現在的主要政黨多半選擇這條路。此外，政黨內可以處理的廉政和評議處分的內規，就是比法律條件嚴格一級，例如三審定讞案，二審有罪開除；同理，二審案，一審有罪開除。鄭運鵬強調，絕對不能起訴即開除，因為他對目前的司法體系還沒有信心，政治起訴實在門檻太低，會掉到惡性循環。鄭運鵬也說，高舉道德和弱勢旗幟的政治主張，常常是強勢運作的一方，不過，時間到了，大多「禁不起自己人的檢驗」，民主法治，才是尊重自己權利的立國根本。