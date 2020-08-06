軍武／66火箭彈真好用！美軍陸戰隊採購新型M72火箭筒

M72從1962年在美軍服役至今，參加過越戰、兩次波斯灣戰爭、阿富汗戰爭等戰役，儘管單兵反裝甲武器後輩不斷推陳出新，美軍也一度採購AT-4火箭彈，但是M72由於成本低廉（每具約台幣2萬元）、操作簡便，至今美軍部隊仍在使用。尤其在伊拉克與阿富汗戰場上，叛亂分子缺乏重型裝甲車輛，美軍用M72來攻擊城鎮建築物，在任務執行時，士兵一次只能攜帶一支AT-4，但M72較輕反而能攜帶兩支。

美軍採購M72 LAW FFE作為新一代肩射火箭系統，並計畫在2022財年時正式部署服役。M72 LAW FFE大幅減低發射尾焰與噪音，能讓射手在建築物、防禦工事或是載具內部等狹窄空間，安全發射。

M72 LAW FFE在夜間發射時砲口火光與尾焰，甚至小於美軍制式M9半自動手槍的槍口火焰，能強化射手隱蔽的效果，讓敵人難以發現。

國軍依照美軍M72仿造「66火箭彈」，正式名稱為「國造一式六六公厘戰防火箭」，1977年由陸軍完成測試後生產，大量配發於部隊中，但是66火箭彈對於目前共軍主力裝甲車殺傷力已明顯不足，因此國防部將大量採購由中科院所研製的紅隼反裝甲火箭取代。

▲國軍常備兵役軍事訓練學員發射66火箭彈訓練彈。（圖／軍聞社提供,）