中國不滿美衛生部長訪台　蘇貞昌嗆：不要指手畫腳

蘇貞昌說，台灣是獨立主權的國家，台灣是世界家庭的一個成員，歡迎來自世界各國的朋友。美國的現任衛生部長來，是幾十年來現任閣員最高層級來台灣，而且美國國務卿也都說，這是代表對台灣肯定，及直接要來就公共衛生防疫問題交流，同時對於再進一步疫苗的研發等等，我們也都在做彼此的合作跟努力。
蘇貞昌指出，台灣成功的防疫經驗，從這一次美國派最高層級官員，突破幾十年來的限制而有這麼大的成就，正是蔡英文總統領導國家讓台灣被世界看見，同時也是國人同胞、政府大家一起努力，防疫成果被肯定。「我們一方面歡迎美國衛生部長來，一方面我們也希望中國不要對台灣這樣指手畫腳」。
蘇貞昌也說，台灣是自由、民主、獨立的國家，我們保護兩千三百萬國人的自由民主、國家主權，戰戰兢兢，從不放棄。在這個時候，全世界受疫情衝擊，已經有超過一千九百萬人確診、超過七十萬人死亡，而這個疫情正是從中國發生的武漢肺炎，實在非常期盼中國好好的全力維護他的國民健康，也為維持整個世界疫情穩定做出努力，這個時候還來軍機擾台，還來對區域和平造成壓力的作為都是不當。台灣會跟相同民主理念的國家共同努力維持區域的和平，保護國家主權、國人安全，絕不鬆懈。
至於有台灣人在中國當社區主任助理，不滿內政部開罰，而法院判決內政部敗訴，內政部要上訴。對此，蘇貞昌說，台灣是自由、民主、法治的國家，對於國民應該遵守國家的法律規定都依法行政，相關的司法判決還沒有確定，他支持內政部上訴的決定。