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國民黨：82%民眾支持入境台灣全面普篩

記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-08-11 11:43:52

▲立法院國民黨團公布民調，指出有高達82%的民眾支持入境全面普篩。 (圖/國民黨團提供)
▲立法院國民黨團公布民調，指出有高達82%的民眾支持入境全面普篩。 (圖/國民黨團提供)
在歷經數個月新冠肺炎0本土感染後，八月開始又陸續在外籍人士身上檢測出新冠肺炎，造成人心不安，立法院國民黨團今(11)日公布民調，有66.8%的人擔心新冠肺炎爆發社區感染，高達82.1%的民眾同意應實施入境普篩，66.7%對於政府研發新冠肺炎疫苗的能力有信心。前立委、國民黨副秘書長李彥秀表示，其他國家都是由入境旅客負擔篩檢費用100美元，政府嫌太貴可比照辦理。

黨團首席副書記長林奕華表示，新冠肺炎疫情8月開始再度爆發疑慮，指揮中心5日起實施八大場所強制戴口罩，代表國內疫情有升溫跡象。國民黨團公布民調顯示，66.8%的人擔心新冠肺炎爆發社區感染，29.8%不擔心；高達82.1%的民眾同意所有來台灣的人應實施普篩；針對政府研發新冠肺炎疫苗的能力，66.7%表示有信心，22.7%表示沒有信心。

立委陳玉珍表示，疫情有再發生的可能，之前執政黨說因經費關係無法實施普篩，接下來立法院召開臨時會，很快就要追加2100億預算，呼籲政府一定要傾聽民意。

陳宜民指出，陳時中在前半場口罩政策做的不錯，但民眾開始擔心下半場的拚經濟部分。他認為，入境普篩也是拚經濟一部份，從「外交泡泡」讓兩官員從美、日來台，「那為什麼不能有『經濟泡泡』讓商務旅客進來？」他認為，包括商務人士、陸生、境外生等，只要能遵循入境普篩，應該也要讓他們進來。

陳宜民也提到，民眾對於疫苗有很深的期待，美國今年10月、11月就可能會有疫苗上市，這次阿薩爾訪台，陳宜民問蔡英文「我們有跟阿札爾談到疫苗國際合作計畫嗎？陳時中有要求加入美國『神速行動』嗎？」一旦今年底，美、英、歐洲等先進國家都能施打疫苗，屆時只要拿疫苗接種的證明就能入境台灣，反觀台灣人沒有疫苗可施打，人民走不出去，這些都和經濟息息相關。

李彥秀則表示，昨天蔡英文特別說現在是台美關係40年來最好時刻，但不僅台灣跟美國的FTA無法往下走，對於國人希望疫苗有機會技轉或在台灣工廠生產，昨天也都沒看到任何具體、白紙黑字承諾，「指揮中心似乎還活在上半年防疫成功下，仍舊沒注意到全世界科學家都在跟時間賽跑研發疫苗。」

林奕華表示，紓困條例三讀後才短短七個月，今年特別預算4200億將用盡，全球疫情卻還沒舒緩，如果再不加強邊境把關，憂心接下來沒有多餘經費用於防疫、經濟復甦、疫苗採購，因此呼籲中央實施入境普篩，加上14天居家檢疫及7天自主管理，才能讓邊境帶給國內社區感染的風險降到最低。此外，國民黨團也呼籲民進黨政府應實質針對藥品、疫苗達成真正的台美合作，而不只是空泛的大內宣。

此份民調的訪問日期為8月6日、7日，由電話後二碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，有效樣本1081人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

關鍵字

民調 阿薩爾 國民黨 國民黨團 普篩

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