阿薩爾高規格訪台　藍委：為了川普的選情而來

自台美1979年斷交後，阿薩爾是美國訪台官員的最高層級，美國總統川普也在推特發文，大力讚賞台灣防疫卓越，台灣基進立委陳柏惟指出，「台灣在國際能見度一直是上揚的，把它比喻成一支股票的話，整個在外交的價值、能見度是不斷提升，我想這件事情加深上揚力道，不是單一事件爆發突破成長。」
陳柏惟表示，台灣在新冠肺炎疫情中，比較的對象並非中國，而是世界衛生組織，他也認為阿薩爾來台只是開始，蔡政府花了4年搭建對外的橋樑，接下來才正準備開花結果。
國民黨立委溫玉霞表示，川普的推特追蹤人數高達8500萬，確實能增加台灣國際能見度，但能見度轉不等於國際地位，她問「國際看見台灣之後，是否能幫助台灣加入國際組織？或不畏中共壓力和台灣建立正式官方關係？」
溫玉霞說，這次阿薩爾來台，有部份也是為了川普自己的選情，而在台美簽署備忘錄時，兩國的部長僅是見證、而非親自簽名，也代表美國仍堅守一中政策，「也許在川普的內心台灣的價值真的只是『筆尖』而已。」
但溫玉霞認為，台灣外交處境艱難也不必妄自菲薄，現在台灣跟很多國家還是有實質往來，科技、經貿、醫藥、教育、文化，台灣的軟實力深受各國肯定，但日前台灣叩關WHO失敗，也是國際現實的一部份，台灣只能繼續發揮民主價值、人道援助，繼續彰顯國際重要性。