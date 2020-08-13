立法院二次臨時會不開了　柯建銘：同仁們九月再見吧！

柯建銘在臉書上PO文表示，行政院長蘇貞昌在院會裁示籌編2100億元的「紓困3.0」特別預算，挽救製造業、觀光運輸業與衰退產業。不過卻遭到國民黨團總召林為洲反對。認為二次臨時會沒有急迫性。「持平而論，在野黨挑戰執政黨乃天經地義，開與不開可以各自表述、各執一詞、各自負責，『強開』就一路表決照程序處理，從談話會、院會、行政院長備詢、強行付委、委員會審查、強出委員會、一路開戰下去。」柯建銘說，「留待一個月後之院會表決，各自出招，衝突不斷，一個紓困美意，卻成朝野惡鬥之標的，最後通過的時間卻也差不多，在沒共識不斷衝突下，有時欲速反而更慢」。
柯建銘言下之意，就是在國民黨團反對召開臨時會，但民進黨團卻強硬召開的情況下，朝野勢必得再面臨新一波的議事攻防，加上法案冷凍期一個月，等於是開或不開，都得延宕至新會期才能做出處理。「本屆本黨繼續完全執政，國民黨只有戰術無戰略，只有惡罵無論述，民進黨易落入強勢的迷思，國家要如此對立下去嗎？」柯建銘直言，「『國會新文化』無法建立，讓國會的信任度下降，讓人民厭惡政治，『走舊的路，到不了新的地方。』慢、停、止步，給彼此冷靜思考的空間，強者也須示弱，不管林為洲的制式化反對理由如何，民進黨也須思考執政黨的責任，『先倒退再走進未來，也許我們就會有一個共同的未來……』。」柯建銘並在文末表示「立法院的同仁們，我們九月再見吧！」。