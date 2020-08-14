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韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-14 14:04:42

▲選前最後一天，民眾黨吳益政打出女兒牌，一起掃街。（圖／吳益政競選總部提供）
▲選前最後一天，民眾黨吳益政打出女兒牌，一起掃街。（圖／吳益政競選總部提供）
今（14）日是高雄市長補選前的最後一天，各陣營均把握時間進行大範圍的車隊掃街行程，藍綠有大咖相挺陪車掃，民眾黨吳益政則打女兒牌，對於前高雄市長韓國瑜確定出席李眉蓁的選前之夜，藍綠白三方都有不同的「異」見。

▲民進黨陳其邁今（14）上午在民進黨副秘書長林飛帆陪同下，在左營、楠梓、三民、鼓山、鹽埕等區進行車隊掃街行程。（圖／陳其邁競選團隊提供）
▲民進黨陳其邁今（14）上午在民進黨副秘書長林飛帆陪同下，在左營、楠梓、三民、鼓山、鹽埕等區進行車隊掃街行程。（圖／陳其邁競選團隊提供）
民進黨陳其邁陣營把握最後機會，整天排滿車隊掃街行程，在民進黨副秘書長林飛帆陪同下，橫掃左營、楠梓、三民、鼓山、鹽埕等區；下午則將在「會做事」連線首長，屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅的陪伴下，繼續從小港出發，一路掃過前鎮、前金、新興、苓雅區，最後直奔位於鳳山的選前之夜大造勢會場。

國民黨李眉蓁則請來智庫副董事長連勝文、立委洪孟楷，從鳳山建國新城出發進行車掃行程，晚間則將在台糖物流園區廣場舉辦選前之夜，屆時黨內要角與前市長韓國瑜都將出席相挺；民眾黨吳益政則打出女兒牌，25歲的吳洛瑩，擔任過網路媒體國際線記者，從小就對選戰不陌生，當父親的分身掃街，表現的落落大方，而晚間不像藍綠兩黨有大場面的選前之夜活動，而是改採穩紮穩打的方式，和黨主席柯文哲繼續掃街拜票，迎接隔天的選戰。

前高雄市長韓國瑜確定今晚的選前之夜要幫李眉蓁站台，是否會延續罷韓的情緒還是會催出韓粉票，引發各界熱議，對此陳其邁表示「韓國瑜又回來了」，還以為今天是6月5號，6月6號市民已經做了決定，假如韓市長要回來，大家就比較辛苦一點，明（15）日一定要出來投票。

▲國民黨智庫副董事長連勝文、立委洪孟楷今（14）陪李眉蓁車掃。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.14）
▲國民黨智庫副董事長連勝文、立委洪孟楷今（14）陪李眉蓁車掃。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.14）
但國民黨智庫副董事長連勝文不同意韓國瑜出面站台是把雙面刃的說法，連勝文說，他個人作為韓市長的朋友，看到韓市長出來當然高興，韓市長不是雙面刃，應該是雙節棍，打到對方不會打到自己。

民進黨副秘書長林飛帆則認為，韓國瑜還是會對他過去的支持者有一些號召力，當然也不知道這對李眉蓁是好事還是壞事，但是無論如何，韓國瑜再一次的出現，不管他會講什麼話，相信對台灣人來講都很清楚，從一月的總統大選到六月份的罷韓投票，台灣人傳遞出非常強烈、清晰的訊息，就是我們不希望再有一個口惠而實不至的市長，再繼續待在這個位子上面。

吳益政指出「高雄不應該回到過去」，當補選回到2018年韓國瑜與陳其邁的延長賽，民眾一再被動員、兵疲馬困，社會禁不起這樣一再的撕裂，這次補選是三腳督，和2018當時藍綠對決的情境不同，選民不必再因為害怕誰當選而投票；總幹事蔡壁如則分析，國民黨逼韓國瑜出來站台，顯示李眉蓁選情告急到無以復加，補選的結果就是，吳益政和陳其邁在爭第一。

關鍵字

陳其邁 高雄市長補選 吳益政 韓國瑜 李眉蓁

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