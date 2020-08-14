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破十萬人！藍營大咖齊站台　李眉蓁感謝支持者不畏風雨

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-14 22:16:53update2020-08-14 22:19:56

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁選前之夜做最後衝刺，江啟臣、韓國瑜等藍營大咖齊到場為她助陣。（圖／翻攝自李眉蓁臉書粉絲專頁）
▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁選前之夜做最後衝刺，江啟臣、韓國瑜等藍營大咖齊到場為她助陣。（圖／翻攝自李眉蓁臉書粉絲專頁）
高雄市長補選明天投票，國民黨候選人李眉蓁今（14）晚於台糖物流園區前空地舉行選前之夜，現場下起大雨，但仍不減支持者熱情，到場人數突破十萬人，除了藍營要角站台為她助陣，前高雄市長韓國瑜現身加油打氣。李眉蓁表示，為了高雄，她出來打拚，為的就是要讓高雄人生活更好過、不再辛苦。

李眉蓁今晚舉行選前之夜進行最後衝刺，除了國民黨要角馬英九、江啟臣、吳敦義、朱立倫等人為她站台外，最受囑的即是許久未公開露面的前高雄市長韓國瑜，李眉蓁競選辦公室更喊出現場人數突破十萬人。

由於現場下起滂薄大雨，李眉蓁特別提到，感謝大家的不離不棄，在這樣的大風大雨下仍舊給她支持與鼓勵，而她也會為了高雄、為了高雄人的未來，不怕辛苦為大家打拚，只希望大家的生活更好過、不再辛苦。

李眉蓁說，幾個月前大家不知道她是誰，她也只是一個跟大家一樣很普通的高雄人，為了家庭而努力的一個簡單的高雄人，但是因為這次有機會出來為高雄打拚，她看到好多市民為了「生活」而努力，只為了一口飯吃，她反問「蔡政府有讓我們生活更好過嗎？有讓生活更輕鬆嗎？」，批評執政黨從來都沒有為人民想過。

李眉蓁表示，政治家是要讓高雄有未來，但是政客卻只會喊「小確幸」來騙大家，騙真誠、誠實、踏實的高雄人，利用高雄人的善良溫暖，凡事都用拗的，而且還不斷抹黑、污衊，甚至攻擊到他父親，造成對立的社會，但她不會硬拗，她會誠實自己、面對高雄市民，也感謝所有支持者給她的勇氣還有所有團隊為她上山下海的付出。

李眉蓁喊出「民進黨的囂張不恐怖、恐怖的是你們不投票！」呼籲大家明天8月15日一定要出來投票，讓票投3號，幸福來報到，也讓她有機會能為高雄出聲、服務。

關鍵字

高雄市長補選 大雨 高雄市 韓國瑜 李眉蓁

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