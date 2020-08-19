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首戰即終戰？馬英九22日辦「國家不安全研討會」

記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-08-19 16:13:45

▲馬英九基金會將在22日舉行「國家不安全研討會」，探討蔡政府面臨的兩岸危機。（資料照 / 記者陳弘志攝）
▲馬英九基金會將在22日舉行「國家不安全研討會」，探討蔡政府面臨的兩岸危機。（資料照 / 記者陳弘志攝）
前總統馬英九曾提醒政府「首戰即終戰」引發綠營強烈抨擊，馬英九基金會將在8月22日(六)於台北市議會舉行「國家不安全研討會」，邀請蘇起等國安專家研討蔡政府所面對的兩岸與國安危機。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，美中緊張，風雷隱隱，夾在兩大強權間的台灣，正面臨被捲進衝突漩渦的危機，我們的國家已經不安全，絕非危言聳聽。即使各方不一定有發動戰爭的意圖，但隨著不斷拉高軍事態勢與對立，發生意外及誤判的情況必然增加，台灣的安全風險也會提高。

蕭旭岑指出，目前可能是數十年來台灣最危險的時刻，但有危機，就能有轉機，期望這次的研討會能為國家尋覓正確的方向與避險之道，讓台灣「轉危為安」。

馬英九基金會將於8月22日假台北市議會地下一樓禮堂舉辦「國家不安全研討會：台灣如何轉危為安」研討會，邀請台北論壇基金會董事長蘇起發表專題演講。蘇起曾任國家安全會議祕書長，將分析台海當前最真實的情況，並提出宏觀的見解與建議。

隨後研討會將展開三場主題論壇。「對外安全」論壇由總統府前祕書長楊進添主持，文化大學社會科學院院長趙建民、淡江大學國際事務與戰略研究所教授何思因、政治大學外交系副教授黃奎博與談，將深入探討兩岸關係、美中台關係、中華民國的處境等議題。

「國防安全」論壇由國家安全會議前祕書長高華柱主持，國家安全局前局長蔡得勝、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、中華戰略前瞻協會研究員揭仲與談，將就台海安全風險、區域軍事危機、國防體制與資源分配等議題提出省思。

「經濟安全」論壇由行政院前副院長杜紫軍主持，經濟部前部長尹啟銘、政治大學經濟系教授林祖嘉、中央大學榮譽教授單驥與談，將就ECFA十周年的成績、台灣加入區域整合的機會、台灣的財經現況等議題分析。

最後的圓桌論壇則由馬英九前總統主持，邀請長風基金會董事長江宜樺、淡江大學陸研所榮譽教授趙春山、政治大學法律學系副教授廖元豪、資深媒體人張慧英與談，並由馬前總統為本次研討會綜整與總結。

關鍵字

蘇起 美中台 首戰即終戰 馬英九 兩岸

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