首戰即終戰？馬英九22日辦「國家不安全研討會」

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，美中緊張，風雷隱隱，夾在兩大強權間的台灣，正面臨被捲進衝突漩渦的危機，我們的國家已經不安全，絕非危言聳聽。即使各方不一定有發動戰爭的意圖，但隨著不斷拉高軍事態勢與對立，發生意外及誤判的情況必然增加，台灣的安全風險也會提高。
蕭旭岑指出，目前可能是數十年來台灣最危險的時刻，但有危機，就能有轉機，期望這次的研討會能為國家尋覓正確的方向與避險之道，讓台灣「轉危為安」。
馬英九基金會將於8月22日假台北市議會地下一樓禮堂舉辦「國家不安全研討會：台灣如何轉危為安」研討會，邀請台北論壇基金會董事長蘇起發表專題演講。蘇起曾任國家安全會議祕書長，將分析台海當前最真實的情況，並提出宏觀的見解與建議。
隨後研討會將展開三場主題論壇。「對外安全」論壇由總統府前祕書長楊進添主持，文化大學社會科學院院長趙建民、淡江大學國際事務與戰略研究所教授何思因、政治大學外交系副教授黃奎博與談，將深入探討兩岸關係、美中台關係、中華民國的處境等議題。
「國防安全」論壇由國家安全會議前祕書長高華柱主持，國家安全局前局長蔡得勝、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、中華戰略前瞻協會研究員揭仲與談，將就台海安全風險、區域軍事危機、國防體制與資源分配等議題提出省思。
「經濟安全」論壇由行政院前副院長杜紫軍主持，經濟部前部長尹啟銘、政治大學經濟系教授林祖嘉、中央大學榮譽教授單驥與談，將就ECFA十周年的成績、台灣加入區域整合的機會、台灣的財經現況等議題分析。
最後的圓桌論壇則由馬英九前總統主持，邀請長風基金會董事長江宜樺、淡江大學陸研所榮譽教授趙春山、政治大學法律學系副教授廖元豪、資深媒體人張慧英與談，並由馬前總統為本次研討會綜整與總結。