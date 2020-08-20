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國民黨：彰化功高震主？對陳時中的三個疑問

記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-08-20 11:01:38

▲國民黨副祕書長李彥秀、中華民國防疫學會理事長王任賢20日聲援彰化縣衛生局，提出對陳時中的三點質疑。(圖/記者陳弘志攝，2020.08.20 )
▲國民黨副祕書長李彥秀、中華民國防疫學會理事長王任賢20日聲援彰化縣衛生局，提出對陳時中的三點質疑。(圖/記者陳弘志攝，2020.08.20 )
彰化縣衛生局主動採檢自美返台居家檢疫的無症狀少年，遭中央流行疫情指揮中心下令政風調查，國民黨副祕書長李彥秀、中華民國防疫學會理事長王任賢今天(20)聲援彰化縣衛生局，並提出對陳時中的三點質疑，呼籲中央停止威逼和消費醫事人員的作為。

李彥秀表示，防疫不該夾雜政治盤算、打壓和放話，但遺憾的是，在8月17日傳出的案485境外移入確診病例，過程中卻看到中央劍指地方，指揮中心急著放話、帶風向，這樣劍拔弩張的作法，對於民眾有何助益？

李彥秀指出，彰化縣政府在執行轄區內的防治工作時，如果採取了「更有效的措施」，指揮中心應該亡羊補牢，滾動修正及補充中央的防疫流程；即便認為地方的措施有需要調整之處，也可以透過衛政、疾管署去溝通與討論，但指揮中心卻急著端出政風調查，不免讓人認為是不是彰化縣這陣子功高震主，或是要事先對彰化縣與台大公衛即將公布的萬人檢測計畫結果「下噤口令」？

王任賢認為，陳時中是「錯把馮京當馬涼」，地方衛生局只要有疑慮，經通報中央後就可以全面採檢，過去華航3月30日的班機返台，與軍方磐石艦案都有前例可循，他提出三點疑問：

1.彰化縣衛生局萬人抽血檢驗計畫是為全國民眾解惑的研究，為何中央流行疫情指揮中心一直阻礙收案？

2.彰化縣衛生局在收案抽血時，並不是第一次不慎收到居家檢疫中的個案，為何以前沒有糾正，等出現陽性個案才糾正，是不是故意在養案？

3.彰化縣因為收到轄區內的居家檢疫個案，就被陳時中要求政風調查，請問這是依據傳染病防治法那一條辦理？

李彥秀呼籲執政的民進黨政府應放下「沒辦法解決問題，就『解決』提出問題的人」的習慣，大方接受學界或多名縣市首長的建言，徹底檢討現行採檢政策，不要用「政風調查」查貪汙舞弊的工具，打擊基層士氣。

關鍵字

衛福部 彰化 採檢 政風 陳時中

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