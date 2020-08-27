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黃珊珊指不清楚捷克團行程　外交部：有邀北市府開協調會

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-27 11:43:15

▲捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。（圖／達志影像／美聯社）
▲捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。（圖／達志影像／美聯社）
台北市副市長黃珊珊昨（26）日在臉書發文表示，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）月底即將抵台訪問，但迄今中央仍未通知台北市府關於捷克代表團的相關行程，認為中央與地方政府在防疫相關問題上無法妥善配合。外交部今日再度說明防疫規劃外，也強調就捷克團返台曾與北市府開過協調會。

外交部今日例行記者會上，針對台北市黃副市長姍姍指稱，市府對捷克參議長訪團無法掌握台北行程，所以無法提前因應一事，外交部發言人回應表示，捷克參議長團的節目大多與立法院及中央部會有關，相關行程包括到立法院及政治大學演講的公開節目，也已陸續對外公佈。關於外交部安排參團的布拉格市長賀吉普前往市府拜會柯文哲市長的部分，外交部也與北市府涉外事務總監周台竹大使及秘書處等單位進行充分溝通。

外交部指出，針對該團住宿旅館防疫的部份，中央疫情指揮中心及台北市政府衛生單位都有參與，並提供詳細的防疫建議，彼此溝通無礙。

外交部強調，指揮中心已就本案數度召集相關節目接待單位討論動線及防疫措施，上週針對本案所召開的協調會，黃副市長本人也應邀參加，當天外交部也針對本案各項節目提出詳細報告。今(27)日上午，指揮中心也邀請包括台北市政府在內的地方縣市政府及相關單位進行討論，外交部將持續配合辦理，詳細向各單位說明捷克參議長訪台行程。

據了解，韋德齊訪台期間，訪團將晉見蔡英文總統，拜會立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得，並接受立法院頒贈國會外交獎章，出席台捷經貿投資論壇開幕等。韋德齊31日將於政治大學、1日將於立法院共發表二場重要演講，表達對自由、民主及兩國經貿合作的看法。

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關鍵字

外交部 捷克 政治大學 黃珊珊 防疫

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