黃珊珊指不清楚捷克團行程　外交部：有邀北市府開協調會

台北市副市長黃珊珊昨（26）日在臉書發文表示，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）月底即將抵台訪問，但迄今中央仍未通知台北市府關於捷克代表團的相關行程，認為中央與地方政府在防疫相關問題上無法妥善配合。外交部今日再度說明防疫規劃外，也強調就捷克團返台曾與北市府開過協調會。

據了解，韋德齊訪台期間，訪團將晉見蔡英文總統，拜會立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得，並接受立法院頒贈國會外交獎章，出席台捷經貿投資論壇開幕等。韋德齊31日將於政治大學、1日將於立法院共發表二場重要演講，表達對自由、民主及兩國經貿合作的看法。