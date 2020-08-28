巷仔內／從反對到開放美豬牛　疫後產業鏈重組是關鍵

回顧美豬、美牛的開放史，可追溯到扁政府時代。最近一次的重大爭議，則是2012年馬政府開放含瘦肉精（萊克多巴胺）的美牛進口，當時在野的民進黨要求「零檢出」，還夜宿立法院議場、阻擋美牛。同年7月，聯合國食品法典委員會（Codex）訂定瘦肉精殘留標準量為10ppb，民進黨態度才放軟，最後馬政府有條件開放含瘦肉精美牛進口。
政黨輪替，如今民進黨執政，決定開放含瘦肉精的美豬以及放寬30月齡以上的美牛進口。最主要的因素，還是在於希望獲得台美FTA談判的籌碼，以及在疫後快速重組的全球經貿情勢中搶下一席之地。民進黨態度轉變，也是因為時空背景已經不同。
《NOWnews今日新聞》調查，事實上，美方一直不斷拿美豬、美牛向台灣叩關，而從蔡總統的第一任期開始，其實，就已經一直在為開放美豬、美牛做準備，包括盤點相關部會的配套措施，提出國內產業的支持計畫與經費等等，只是在等待一個適合的時間點。
為什麼選擇現在這個時間點開放美豬、美牛進口？蔡政府考量的時空背景，有三個關鍵。
第一，台灣擋下非洲豬瘟，口蹄疫也拔針，國內養豬產業有厚實的外銷實力，蔡政府確認國內的養豬產業體質逐漸健全；第二，台美關係升溫，達到新階段的高峰；第三，美中貿易戰加上疫情，導致全球產業鏈重組，國際經貿體系已有結構性的改變。
一名知情的黨政人士不諱言地說，開放進口，不管哪個政黨執政，都不是一個容易的決定。不過，蔡英文的決策風格，就是確認了國際標準、有科學根據，也確實提出了國內產業的支持計畫，這些條件都到位後，就做出明快決定。
該人士指出，這樣的決策風格，會讓國際社會認為台灣的決策是穩定而且可以信任的。在美中貿易戰和疫情影響之下，全球供應鏈重組，台灣要搶下一席之地，就必須獲得國際社會的信任。
至於開放美豬、美牛，是否是和美方交換利益？黨政人士則說，其實對於肉品開放，其實是過去幾任總統對美方的承諾，只是當初基於各種因素，沒有完全落實。久之，就變成台美之間信任的障礙。「與其說是交換利益，不如說是重新累積和美方的信任感」。
有人擔心開放美豬將衝擊國內豬農，黨政人士指出，其實台灣已經開放美豬20年了，只是以前開放的是不含瘦肉精的美豬，但美豬佔台灣豬肉市場僅僅1%，而全部進口豬肉也才佔10%左右，民眾喜歡吃國產豬肉，市佔率90%，國內豬農是很有競爭力的。
黨政人士也說，蔡總統今天的談話中，並沒有迴避過去民進黨反對的立場，是要讓大家知道時空背景已經不同。今天多了國際標準、科學根據、也有產業計畫，政府在做了開放進口的決策後，未來和其他國家的貿易對話、簽署協定等等，都有一個新的開始。
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