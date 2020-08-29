台灣豬贏不過美豬？網反揭「本土優勢」：連日本也比不上

總統蔡英文昨（28）日宣布，在確保安全無虞的前提下，將放寬美豬、美牛進口標準，引發外界關注，也產生不少輿論認為蔡政府又再「超時空打臉」，指這項政策將會衝擊國內養豬產業。不過就有住在日本的台灣網友，盤點了台灣、美國和日本的豬隻價格和口感，直言美豬根本就比不上台灣本土豬肉，更提到一旦美豬進口來台，只要產地標示清楚就好。

原PO在PTT發文提到台灣其實很多都是黑豬，而黑豬在日本是高級豬肉，稱之為「梅山豚」，而因為台灣早期不吃牛的習慣，所以國內農改場「改良豬品種早就堪稱亞洲第一了！」，此外，原PO也大讚台灣豬根本物美價廉又實在好吃，不臭也不腥，而且在台灣基本都是「當天活體豬肉販售」，反觀日本超市，都是宰了冷凍、解凍處理，更別提中國豬在料理豬皮都得「先烙過再刷」。

▲（圖／翻攝自PTT）

此外關於美豬進口，原PO也認為「開放美豬其實只要產地標示清楚就好，認真說起來就是味盲的人才吃不出美國豬的臭味」，並指出自己在日本當地超市可以買到國產豬、西班牙豬、美國豬和匈牙利豬肉，但基本上美國豬就是那個最便宜、最腥、最臭、最難吃的豬肉，如果和台灣豬比「最多就是用比台灣便宜的價錢搶市，但是味道和口感也比不過台灣豬」，也特別舉例「美豬日豬拿來做滷肉飯整個不行，油脂感整個很差！」。

這篇文章引起不少網友熱議，「台灣人習慣吃溫體豬肉，美豬冷凍腥味又有腥味，進口來台灣也沒什麼人會買，至於餐廳或是賣吃的，台灣人的嘴那麼刁，如果想早一點倒店的話就去用美豬啊」、「好好落實標示，吃得出來的就吃得出來，市場自有運作」，但也有人擔心台灣豬的競爭力「台灣豬會更少人養更貴，美國豬充滿市場」、「50元便當店省成本用美豬照樣一堆人買信不信？」、「台豬品質像你說的這麼高，你確定往後還會有內銷的份？」。（編輯：楊智傑）