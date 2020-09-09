遭免職主席竟然不知道　于北辰：我絕不退出國民黨

于北辰7日透過直播，說自己因為不聽話，遭黃復興黨部主委臧幼俠發令「免職」，今天上午他在廣播受訪重述當天接到免職令的情形，于指出，當天下午臧透過黨工轉交一封信給他，原本他還以為是有什麼重要事件通知，結果一打開信封，竟是一張沒有理由的免職令，「我做了公務員這麼多年，通常是解職或另有任用，第一次收到免職，叫我滾蛋」，因為事出突然，他只有3個小時可以整理裝備，因此才會一邊整理辦公室，一邊開直播，向外界說明這件事。
于北辰不滿表示，臧幼俠若有意辭掉他也可以，應該早點通知或約談，「但不應該用這種秘密的方式，用免職的方式來羞辱我」，甚至隔天公布新主委人事，也沒辦佈達典禮，兩位新舊任主委沒辦交接；甚至隔天一早他去黨部與黨工話別時，臧還躲著他，他在3樓臧幼俠就在2樓，他在2樓、臧就在1樓。
「純粹是私人恩怨」，于北辰說，他和臧幼俠早在7月份就已經因為動員問題爭執種下心結，被免職當晚，江啟臣致電向他道歉，兩人對話40餘分鐘，講了很多，強調自己真的不知道臧解職于的事情，在與江的對談中，于說他能感受到江對他的關心。
「我絕不退出國民黨」 于北辰說，江當晚在電話中也有拜託他繼續留在國民黨，接下來他將成立協會專門關懷這些曾為中華民國付出的老兵，至於明年黨主席選舉會幫誰？「要看誰出來選，我的方向就是誰可以讓國民黨升級，我就挺誰。」