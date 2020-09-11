共軍連續2日闖防空識別區　國防部：有國軍請放心

中共解放軍連續2天進入我西南海空域演訓、騷擾。國防部與外交部昨（10）日晚間接力舉行記者會表達我方捍衛國家安全立場，呼籲共軍節制，別當麻煩製造者。今（11）日國防部再度重申，絕對不要低估國軍守護家園的決心，有國軍請放心。





國防部發言人臉書粉絲團表示，共軍連續2天進入我西南海空域演訓、騷擾，這些軍事行動，已對我國空防造成嚴重的影響，也對區域的和平穩定形成威脅。北京當局，應該要求解放軍有所節制，近期的騷擾行動，已經引起台灣人民的反感，不要再當麻煩的製造者，應該共同對區域的和平穩定做出貢獻。





國防部也強調，國軍聯合情監偵的作為，對於敵情都能即時的掌握，並且依照戰備規定，做適切的應處。國防部也再次呼籲中共，絕對不要低估國軍守護家園的決心，也不要忽視台灣人民確保自由民主的堅定意志；國軍絕對有信心、也有能力，與國人共同捍衛國家安全。



