驚爆港人來台被扣押？江啟臣: 小英挺香港是「出一張嘴」

鍾聖雄在臉書寫下，先說結論，今年7月18日由香港出發經東沙抵台的五名香港反送中抗爭者，現在人還被扣在陸委會手上；打從抵達高雄到現在近兩個月，他們沒有任何對外聯絡管道，別說和（再也回不去的）故鄉父母報平安了，他們甚至連長期協助示威者的律師、人權團體都見不到。換句話說，從這群逃難者抵台後，除了極少數的陸委會、海巡署人員外，就再也沒人知道他們是否安好，過得如何，有沒有什麼想說的話。與其說他們在台灣得到了庇護，不如說他們過得比其他偷渡者還慘，連律師都見不到。
鍾聖雄指出，陸委會在被媒體詢問此事時，雖然沒有承認，但也沒有否認過。我之所以現在證實此事，是因為我就是將他們帶來台灣的主要協助者，如今事態的發展與當初想像不同，坦白說我難辭其咎，也對他們非常過意不去，所以將此事公開，讓能幫上他們的人得以及早出手。
鍾聖雄說，更重要的是，需要幫助的遠不只這五人，我們需要建立一套更明確的援救機制，來幫助這些政治難民。
對此，江啟臣嘲諷民進黨稱，民進黨連任後，5位香港反送中抗爭者連偷渡客待遇都沒有。至今也無法請律師幫他們辯護，再次證明蔡政府挺香港只是嘴巴說說。
之前國民黨立委就提出要修改相關港澳條例，在目前香港國安法通過後，在當下就提案要蔡政府在法律上有所因應，才能在人道或其他方面可以有實際作為，這也是蔡政府應該交代的。
目前陸委會已回應，希望外界勿作不必要揣測，政府也不會針對個案加以說明。至於外界流傳的各項訊息，陸委會認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害。政府對港人已設人道援助機制，符合條件者都會給予必要的人道援助。