轟市府機要爽領6萬簽辦0業務　余信憲：影響市長總統之路

2018年參選市議員選舉落敗的李柏瑟，去年底入府任職市府財政局財產開發科員，但今(18)日卻遭桃園市議員余信憲踢爆，李至今月薪爽領6萬多元，但其所簽辦的業務量卻是「0」，甚至上班時間玩臉書、翹班參加私人活動，質問財政局長歐美鐶「對得起納稅人嗎?」，並強調「秘書形象不佳，影響市長未來」。
余信憲同時質疑李並無財產開發的業務經歷，自稱有碩士學位，卻在國家碩博士論文網站上找不到她的碩士論文；余指出，財政局員工都瘋狂檢舉，李柏瑟不僅上班時間玩臉書，敗壞公務人員風紀，甚至翹班參加社團活動，難怪財政局的書面工作報告裡面「財產開發科」都是空白，而根據人事處的資料，她在外面參與私人活動，都沒請假。
對於余信憲的指控，歐美鐶回應，指余是因個人恩怨才提出今天這項質詢，針對李柏瑟的任用，強調李有其他特殊任務，不需要簽辦業務，還回應余表示「她有她的任務，你看不到的！」，歐表示，若不恰當可以移請政風來查辦，質詢過程中，市長鄭文燦多次起身試圖解釋，不過都被余信憲要求坐下，「這是我的時間，我請你發言的時候再發言。」
質詢結束後，鄭文燦受訪回應表示，李柏瑟的人事任用符合法規，並無爭議，說明大多數的機要人員無需簽辦公文，對於余的指控，「希望議員對於他所遇到的事情要充分了解，寶貴的時間不應該做這方面，指控的內容不符合事實。」
記者致電李柏瑟尋求平衡回應，李接了電話之後，隨即轉給夫婿廖輝星代為回答，針對李另兼任民進黨桃園市黨部執行委員，於法不合一事，廖輝星回應反控余「根本亂講」，指秘書職務都是指派性的，至於兼任黨職一事，廖表示，妻子只是兩個月去開一次會，屬無給職，參加黨務也有請假，強調問心無愧，李柏瑟並於下午出示論文，要求余信憲3天內公開道歉，否則依法處理。