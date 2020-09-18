轟市府機要爽領6萬簽辦0業務　余信憲：影響市長總統之路

2018年參選市議員選舉落敗的李柏瑟，去年底入府任職市府財政局財產開發科員，但今(18)日卻遭桃園市議員余信憲踢爆，李至今月薪爽領6萬多元，但其所簽辦的業務量卻是「0」，甚至上班時間玩臉書、翹班參加私人活動，質問財政局長歐美鐶「對得起納稅人嗎?」，並強調「秘書形象不佳，影響市長未來」。





▲李柏瑟今年7月23日於黨部開會時打卡。（圖／翻攝李柏瑟臉書）