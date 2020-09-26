民進黨34歲黨慶　27日下午辦「民主開唱」音樂會

今年9月28日是民進黨創黨34週年，民進黨提前在明天、9月27日舉辦黨慶活動。根據民進黨規劃，27日下午3時，將在松山文創園區1號倉庫，舉辦「民主開唱」音樂會，表演者包括大支、陳明章、林生祥和滅火器，演唱歷年從黨外時期、街頭運動或是選舉造勢中，大家耳熟能詳的「民主金曲」。兼任民進黨主席的蔡英文總統也將出席，和支持者一起聽音樂。