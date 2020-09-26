民進黨34歲黨慶　27日下午辦「民主開唱」音樂會

今年9月28日是民進黨創黨34週年，民進黨提前在明天、9月27日舉辦黨慶活動。根據民進黨規劃，27日下午3時，將在松山文創園區1號倉庫，舉辦「民主開唱」音樂會，表演者包括大支、陳明章、林生祥和滅火器，演唱歷年從黨外時期、街頭運動或是選舉造勢中，大家耳熟能詳的「民主金曲」。兼任民進黨主席的蔡英文總統也將出席，和支持者一起聽音樂。
這是蔡英文回鍋擔任民進黨主席之後的第一個黨慶，由於大選剛結束，今年黨慶不辦造勢活動，而是以音樂會形式呈現，邀請民眾參加、互動。據了解，蔡英文和黨政高層不會上台致詞，而是邀請三位1998年後出生的年輕人，上台擔任引言人。
民進黨發言人顏若芳說，音樂會活動除了蔡英文總統、副總統賴清德出席外，行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃也會以創黨黨員的身分到場參加。此外，民進黨也邀請新加入的辣台派朋友，以及陪著民進黨走過每一哩路的創黨及資深黨員，相聚一堂，重溫民主長路上這些難忘的音樂與回憶。
此外，音樂會邀請了三位1998年後出生的年輕人上台引言，他們過去曾參與民進黨舉辦的「國務青旗艦營」或「青年入陣」計畫，這次擔任引言人角色，分別以台語、客語、國語，三種母語發聲，從青年世代的角度分享各自民主啟蒙的故事。
基於防疫考量，民眾要參與「民主開唱」音樂會，要採實名制進行管控，須事先透過民進黨官方LINE報名。據了解，在短短一天之內，開放的名額就已經秒殺，而報名者也多是年輕人。
顏若芳說，音樂會除了邀請創黨黨員和重要貴賓出席外，也釋出部分名額開放報名，但目前報名額滿。無法出席的朋友，也可以透過民進黨的臉書、YouTube收看直播。
民進黨媒體創意中心主任王柏鈞表示，當日出席音樂會的朋友們，將會拿到一張「虛擬唱片」，將實體節目單結合線上互動，只要掃描QR Code就可以開啟「民主開唱音樂會歌單」網頁，再次回味「民主開唱」音樂會的演出曲目；此外，也特別設計實用的「防疫小物組」，特製了象徵團結台灣的口罩與民進黨專屬的口罩收納夾，要讓每一位出席音樂會的朋友收藏紀念。
民進黨規劃，明天的音樂會將會演唱17首民主金曲，包括台灣之光、台灣隊長、我可以、台灣SONG、伊是咱的寶貝、望春風+下晡的一齣戲、幸福進行曲、早安台灣、好男好女反水庫、南風、菜乾、無名英雄、百年追求、雙城記、自信勇敢咱的名、島嶼天光、繼續向前行。