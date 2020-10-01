獨／國慶光雕10月6日點燈　總統府化身「燈塔」

國慶日將至，由文化總會操刀的總統府建築光雕展演，將於10月6日開始點燈，一連5天，直到10月10日，晚間都有精采的光雕秀。《NOWnews今日新聞》獨家掌握消息，今年的光雕秀，將以「自信島嶼，迎向曙光」為主題，分為四個軸線，包括「驚滔駭浪」、「乘風破浪」、「希望之塔」、「民主浪潮」，希望傳達台灣的民主、自信與驕傲。
自2017年開始，文總每年皆統籌總統府建築光雕展演。由於今年全世界遭逢肺炎疫情的衝擊，充滿挑戰，所以光雕主題也與防疫有關。總統府將化身一座燈塔，象徵在動盪不安的國際情勢中，台灣仍能在黑暗中發出明亮的光，為國人甚至在國際上指引方向。
今年的總統府光雕秀有什麼亮點？文總副秘書長李厚慶說，肺炎疫情衝擊全球，但台灣的口罩不至於匱乏，甚至還能挑顏色。防疫有成，也讓國內許多經濟活動得以繼續活耀，包括中華職棒開打，大小型演唱會、藝文展覽一場接一場，還有「報復性國旅」的活動能量，都會是今年光雕秀中的亮點。
「還有可愛小豬出國去！」李厚慶表示，今年台灣還有許多值得驕傲的事，包括口蹄疫拔針，台灣豬肉可以出口，在光雕秀中，可以看到側臉印有國旗的可愛彩色小豬搭飛機，象徵台灣豬肉外銷。
李厚慶也說，迷幻炫目的科技感也是今年光雕秀重點之一，台灣今年進入5G世代，台灣科技在國際上一直具有相當競爭力，這個部分將以「光點連線構成鯨魚的畫面」，代表台灣發達的「網際網路之海」。
「自信島嶼 迎向曙光-中華民國109年國慶．總統府建築光雕展演」將從10月6日（二）起至10月10日（六）國慶日晚間登場，連續5天，展演時間為每晚19:00/19:30/20:00/20:30/21:00/21:30（每半小時一場）。