獨／國慶光雕10月6日點燈　總統府化身「燈塔」

國慶日將至，由文化總會操刀的總統府建築光雕展演，將於10月6日開始點燈，一連5天，直到10月10日，晚間都有精采的光雕秀。《NOWnews今日新聞》獨家掌握消息，今年的光雕秀，將以「自信島嶼，迎向曙光」為主題，分為四個軸線，包括「驚滔駭浪」、「乘風破浪」、「希望之塔」、「民主浪潮」，希望傳達台灣的民主、自信與驕傲。

▲2020年國慶光雕秀將於10/6點燈，一連5天晚間都有表演，光影將投射在總統府上。（示意圖／文總提供）