廣編／SYM攜手快打旋風V　全球首發聯名掀起車壇新旋風

這兩年可說是三陽SYM的爆發年，連續推出數款令人耳目一新的新車款、並在市占率也屢有斬獲重回第二名，與國際知名電玩《快打旋風 V》跨海聯名合作，預計在暑期的車壇掀起旋風浪潮。三陽SYM以超過六十年的經驗在造車工藝上持續精進，不斷自我超越，自詡以「熱血」的職人精神專注本業。對SYM而言，熱血的意義是無論經歷多久時間，仍要有不斷追求突破的勇氣與精神，這是三陽SYM的熱血，也是選擇聯手《快打旋風》的主因。橫跨遊戲世代三十多年，仍蔚為瘋潮的《快打旋風》最能代表三陽SYM想對年輕世代傳遞的熱血精神。從第一代到第五代，無論遊戲或角色本身，《快打旋風》想傳達的精神就是不斷成就更強大的自己，三陽SYM也正是秉持不斷超越過去的堅持，在車壇屹立不搖。此次聯名車款的全新車色，為國內三大廠首發、獨一無二的「變色」色系，大膽運用細膩的微粒/色片混合烤漆工法，讓車色呈現多層次、多變的視覺效果，搶眼的色系在不同角度、不同的光源環境會演繹為多變且帶有金屬光澤的外觀，華麗的外表搭配強悍的性能及配備，內外兼備。作為「不耐凡」代表的DRG，車身以ART-FUSHION設計概念，將「龍」的身形元素融入車體，在靜態中堆疊出動態跑格意象，並結合「三零科技」等高階配備，以強大但又優雅之姿展演機車極致工藝。如同《快打旋風》的「RYU」(龍)，總是不斷尋找更強大的對手，堅定地往不凡的道路上前進，完美詮釋DRG的車格特性。DRGBT聯名車色：靛光藍由三陽SYM與歐洲設計師跨國合作的車款- FNX，甫上市即以「三零科技」打響名號，加上LED大燈、Bosch ABS等高規格，「125c.c.規格之王」實至名歸。而充滿歐風前衛的外型設計，讓機車不只是代步工具，更是展現自我個性與彰顯品味的象徵，就像《快打旋風》的「KEN」(肯)。身為東、西方混血的強悍貴族鬥士，天賦異秉的格鬥天賦，搭配搶眼外型，完美呈現FNX時尚科技與高雅質感特色。FNX聯名車色：旋風綠「不低調，才是我的調調」是VEGA的個性宣言，車款顛覆傳統的設計手法，以大膽吸睛的搶眼配色，總是吸引不少潮流目光，同時VEGA的配備實力也不容小覷。就如同《快打旋風》的「CHUN-LI」(春麗)，既有搶眼亮麗的外貌，還有充滿自信的紮實功夫，由CHUN-LI(春麗)詮釋個性實力兼備的新世代潮車VEGA，實至名歸！VEGA聯名車色：幻彩銀SYM期望透過聯名操作，創造與年輕客群的共同話題，結合《快打旋風》的熱血精神，傳遞三陽SYM在車壇努力突破自我，追求更高境界的信念。未來，三陽SYM也會堅持為獨一無二、具自信態度的新世代持續創新、突破，在二輪市場持續大步向前，開創更多引領風潮的車款及服務。「敢出色 鬥新色」的快打旋風V聯名新色公開打頭陣後，緊接著七月份也將為DRG、FNX車主舉辦「Be Tough! BT系列VIP派對」，邀請雙獸的VIP車主們聚首，化身帥氣騎士，迎接火熱的夏日！活動時間、地點為：日期：2020/7/18(六)地點：陽明山美軍俱樂部確切活動規劃安排，以後續官方公告為準。尊爵的BT車系雙獸齊聚，究竟會擦出什麼樣的火花？各界朋友 / 車主們敬請期待！

SYM x Street Fighter V 官網連結：https://tw.sym-global.com/event/2020/Street%20Fighter/#feature