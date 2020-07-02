廣編／三倍券台灣pay！四重加碼抽獎總獎金高達500萬

第一階段的振興三倍券於7/1開始預訂及登記、7/15正式上路啟用，琳瑯滿目的消費資訊是否讓你還沒開始消費先眼花瞭亂？別擔心，現在你只要記住它就好了：台灣pay！在活動期間內綁定23家金融機構信用卡或金融卡、至指定通路進行「台灣Pay」掃碼消費，馬上享受「四重加碼、好禮翻倍」的早鳥好康！四重加碼以實質的現金300元回饋給消費者，同時為了歡迎更多人加入使用台灣Pay，增加新用戶首刷禮100元，再加上特店回饋平均20%、加碼總獎金超過500萬…綜觀下來這一次振興三倍券的優惠利多，台灣Pay絕對最有誠意！【早鳥快搶！四重加碼拼有感回饋 台灣pay讓三倍券不止三倍！】振興三倍券除了紙本券以外，其實透過數位綁定是更聰明有效率的做法，只要透過一支手機綁定銀行後就可以享受到加碼的優惠，不必辛苦到現場排隊領券、也不必擔心使用不足時無法找零的困擾！「台灣pay」為消費者量身打造「四重加碼、好禮翻倍」的實質有感回饋，能夠享受到比實體券領更多的優惠，讓三倍券的效益不止三倍！所謂的「四重」，第一重即為只要消費者登錄完成消費滿3,000元成功回饋到2,000元後，銀行會再加碼300元給你，23家金融機構都可以自由選擇綁定，但各家銀行提供的回饋名額有限定數量，提醒想當早鳥搶回饋金的消費者手腳一定要快！第二重則是回饋給首次使用台灣pay的消費者，只要累計消費滿額再加碼回饋新台幣100元！第三重則是「特店回饋平均20%」，消費者可以隨時關注台灣pay網站，查詢有哪些特店優惠符合自己的購買需求、享受店家提供專屬於台灣pay用戶的回饋。第四重同時也是最精彩的回饋，當然就是加碼總獎金高達新台幣500萬元！為了振興早鳥，分別在８月7日及９月10日會各抽出500名、共計1,000名使用台灣pay的用戶2,000元的回饋金。最後階段則抽出TOYOTA RAV4 HYBRID油電休旅車、GOGORO電動機車、5萬元禮券、DYSON無線吸塵器、IPHONE11、GIANT折疊車、台灣pay回饋金等超過4,000個以上、總價值高達500萬新台幣的獎項！看完以上豐富的回饋資訊，想必聰明的消費者早已經做好筆記、就等著登錄綁定銀行信用卡或金融卡使用台灣pay振興消費衝一波了！