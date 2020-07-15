廣編／疫情解禁第一場！2020台北夏季旅展17日世貿一登場

台北夏季旅展是疫情解禁之後第一場、同時也是2020世貿首場大型實體旅展巡迴開跑的第一站，深具指標意義。而全台旅展列車之後也將陸續於7/24-27高雄巨蛋國際旅展、7/31-8/3台中國際旅展展出。喜愛旅遊的朋友們千萬不要錯過搶好康的機會!本次展覽近20個縣市政府、200家廠商、500個攤位盛大展出，主辦單位廣邀全台縣市政府觀光局處、觀光局國家風景區、品牌旅行社、五星飯店、休閒農漁業、特色民宿、星級餐券、美食伴手禮…等業者，推出豐富多元的優惠旅遊商品，包含親子旅遊、團體行程、國內跳島遊、星級餐券、泡湯SPA券、網紅特色民宿，應有盡有，全部挑戰最便宜。千萬別錯過夏季最大旅遊盛會！來臺北FUN暑假玩水泡湯好療癒 解熱冰飲喝不完臺北市為把握國旅商機，近期推出「安心旅遊專案」，推出包含場館、旅宿、票券等眾多優惠內容，包含場館銅板價、下殺半價的《祈願永康套票》、詢問度破表的《北北基好玩卡|高鐵聯票》，還有登101觀景台送觀巴單次票券、入住安心旅宿送觀巴24小時兌換券等好康活動。除此之外，臺北市觀傳局也推薦17條涵蓋臺北經典景點的遊程、芬多精休閒步道及河濱單車輕旅行等自由行路線，邊玩邊買邊紓壓，暢快臺北玩一夏！台北市旅行商業同業公會推出臺北好好遊，自主搭配2天1夜有吃有住加搭觀巴，雙人輕鬆小旅行，每人只要999元起，還有價值3千元的城市迎賓大禮包；飲料BAR，邀請瓷禧茶坊、合集良飲以冬瓜、檸檬、百香果、鳳梨等食材，調製夏日甜甜的飲品，夏日納涼喝到爽！開幕當天(17日)臺北館將舉辦造勢活動，邀請市府長官以及活力大使—五熊結合最有適合夏天故事的復古冰淇淋車一同現身，現場並抽出10位幸運民眾，將贈送總價值超過萬元以上限量好禮，機會難得，千萬別錯過。瘋玩宜蘭 好禮送不玩宜蘭館邀請剛獲選的宜蘭十大好食&好物店家進駐，帶來宜蘭勁好呷的美食和伴手禮外，更結合縣內觀光公協會、宜蘭好玩卡、宜蘭在地飯店民宿、觀光工廠、休閒農場及旅行社等推出多項好康優惠:宜蘭縣旅館商業同業公會-住宿最低下殺五折，亦有各種優惠；宜蘭民宿合法經營者策略聯盟-雙人住宿券1500元 買10送1；宜蘭縣旅行商業同業公會-宜蘭小鎮一日遊 599元/人；宜蘭縣休閒農業發展協會-宜蘭採果找茶趣體驗套票599元 買2送茶餅一包；宜蘭縣觀光工廠發展協會-買福袋抽珊瑚 超值福袋500元/個 （有機會抽中市價超過10萬元珊瑚），館內還有消費滿額加碼送及DIY體驗活動等，讓您有吃有玩好禮拿不完!美麗中華—雲遊大陸為持續深化兩岸文化和旅遊交流與合作、增進兩岸人民相互的瞭解和情感，海峽兩岸旅遊交流協會臺北辦事處以“美麗中華—雲遊大陸”為主題，設置了AR體感互動拍照區、單車騎行體驗區、LED多媒體展示舞臺、好康產品販售區和文宣資料打卡區等。通過AR體感的高科技功能互動拍照，讓未能親臨出遊到大陸的民眾身臨其境一般，留下美好的紀念照片。照片內容豐富，都是精選出來的大陸美圖，總有一款讓你心動。此外，展臺還設置了“騎行中華”自行車互動體驗項目。獨具特色的單車，再配大陸壯美的山水，有專業的、貼心的騎行服務，一定會給騎行愛好者一次“騎行中華”完美的體驗和感受。為了豐富展覽內容，臺北辦事處邀請了大陸東方航空、南方航空、海南航空、吉祥航空等四家航空公司參展。這四家航司將在本次旅展中從機型、航線、餐食、行李托運、預訂票、退票等乘客最關心和關注的方面上做詳細地介紹。星級酒店/人氣餐券 花最少、買最好晶華酒店首創『盛夏郵輪式度假體驗』，全天候郵輪式供餐服務，領您闔家盡享吃、喝，玩、樂、買、學...等, 數十種寓教於樂的遊程，三天兩夜每人每晚2,990元起，每房再贈一位12歲以下孩童免費，專案適用安心補助方案、每人可現折一千元，振興三倍券也可全額抵用。而餐飲部份則推出低至1.5折的優惠票券。除了年年熱賣的栢麗廳平日午餐券、azie & Just Grill極致牛排饗宴券、泰市場、三燔本家壽喜燒吃到飽券之外，全新改裝的義饗食堂，也推出每張1,099元的吃到飽平日雙人午餐券。客房及SPA也推出超高CP值商品，包括每張3,800元、折扣高達1.7折的精緻客房住宿券，以及包含栢麗廳一泊二食的優惠專案。圓山大飯店限時限量好康不等人 超值優惠27折起名廚饗食晶饌，任饗環遊圓山吃透透! 台北圓山饗食環遊券(4張/本):原價NT$10,450，旅展優惠價NT$6,800/(65折)。台北圓山名廚晶饌任饗券: 原價NT$10,000，旅展優惠價NT$6,800/(68折)。圓山-聯合住宿券(5張/本): 原價NT$48,400，旅展優惠價NT$15,000/(31折)老爺酒店集團首次推出4,888元雙城旅展住宿券，憑A、B券可任選2家飯店入住，分別有親子最愛的宜蘭傳藝老爺行旅，文青潮酒店─台南老爺、台中老爺及南港老爺，商務五星飯店─台北老爺、新竹老爺及暢遊台北首選的老爺會館，如同時使用A、B券即可直接入住健康系度假飯店─北投老爺，另有超值的礁溪及知本老爺限定住宿商品，趁這波北、中、南、東一次暢玩超划算。台北美福大飯店展場限定優惠，超人氣彩匯自助餐券，旅展限定64折，每人690元起。十大星級料理自由選，超值優惠6折起。一宿三饗米其林住宿，最高優惠29折。展場限定，滿額享3,020元加購入住萬元客房。福華飯店好康大回饋！全省福華連鎖住宿券2人入住旅展優惠價只要2,500元（已含服務費），買10送1。餐券超值優惠7.6折，「蓬萊邨/珍珠坊/江南春/麗香苑/七賢吧四人合菜餐券」2,500元，原價最高3,300元；餐券享滿額優惠，買4張送1張。福泰飯店推出聯合住宿券，每張只要NT$1,800，買5張共$9,000送品牌馬克杯，買10張$18,000贈送限量手機架可選擇住宿全台福泰商務飯店、桔子商旅，以及以下聯盟合作旅館--雲林華安大飯店、台南星象商旅、高雄喜悅酒店、花蓮海悅酒店、花蓮美崙飯店等知名飯店。持振興券3,000元，或振興券2,000+國旅補助$1000，可享平日入住新竹/彰化福泰-四人房乙晚(訂價$7,000~7,500) 。誠品行旅The Chapter Café無國界饗樂單人套餐券，一次買10張，享45折優惠；In Between之間餐廳系列餐券，海陸午晚套餐最低57折優惠。展場限定，滿額即贈超人氣炙燒和牛頰牛肉麵。天成飯店集團聯合住宿券(五館任選)，祭出超殺優惠聯合住宿券最低1.7折起，12/23前台北館使用免費加送一晚，全台最美花蓮瑞穗天合國際觀光酒店平旺日住宿券下殺2.8折起。全新泰式餐廳「花園thai thai」、烤鴨、牛排、自助餐與火山卷等多種餐券5.2折起。超人氣的台北花園大酒店饗聚廚房自助餐，推出優惠平均每客只要NT$560（平日自助午晚餐或假日下午茶套券NT$2,800/乙套5張），下殺7.3折。福容大飯店「聯合住宿券」，買十張送一張，平均一張只要2,454元，另外再贈總價值2,000元餐飲抵用券。麗寶樂園渡假區祭出最低下殺4折起的套票優惠，今年適逢馬拉灣20周年慶，將有一系列的特殊活動與全新表演，想要體驗馬拉20 Cool浪慶典的人，快來搶麗寶今夏唯一一檔的旅展優惠。郵輪跳島7,900元起 澎湖1萬有找 預約國外最高省3萬暑假搭郵輪玩跳島，一次飽覽基隆港都風情、澎湖海上花火、金門戰地風光或馬祖藍眼淚，是今夏最有出國感的旅遊新模式，也可紓解離島旺季機位、訂房吃緊的情況。雄獅旅遊推出8/2、8/9、8/16、8/23、8/30出發，星夢郵輪探索夢號4天3夜跳島航程，報名海景房，優惠價7,900元起，第三、四人半價優惠。另還有5天4夜超級跳島航程。值得一提的是，為讓旅客安心出遊，星夢郵輪特別制定8重防控保障，包含登船離船、客房區域、公共區域、食品衛生、活動演出、新風系統、醫療設施、船員防護等核心防控，以確保旅客及船員的安全健康。大地假期挑戰最狂優惠！推出預約指定行程，最高省3萬元，適用行程包含加拿大、北歐、俄羅斯的極光行程，俄羅斯、中亞、葡萄牙、東非肯亞、印尼＋汶萊、澳洲、紐西蘭等行程。脊梁山脈給您在地人文風情豐富生態體驗可樂旅遊今年特別推薦「脊梁山脈優質行程」，融入在地人文風情、生態體驗元素，其中兩項行程《花蓮春日織羅瓦拉米》及《阿里山雲境茶霧道、秘境阿葉溪》更榮獲交通部觀光局的脊梁山脈旅遊年經典行程大賞，藉由在地產業整合、融合人文景觀風貌，更提升旅遊服務品質及防疫概念，用旅人視角打造具有深度、廣度及創新的親山遊程。萬元有找，可搭配振興券使用。日本不缺席 超前部署您的下一趟旅行日本是許多台灣旅客的最愛，想要超前部署下一趟旅行，在夏季旅展現場，也能蒐集到日本各縣市的最新觀光情報！「日本旅遊推廣中心」建議，在疫情過後，台灣旅客可以安心自駕遊方式，串聯函館、弘前、秋田白神山地三個地區，走訪私密賞楓、戲雪景點。旅展期間，只要到日遊的攤位（D005）掃描QRcode填寫問卷後，即可獲得玩幸運轉輪機會，抽日本直送好禮。致力促進台日交流的「遊日盟族」，旅展期間每天不定時帶來獨家日本旅遊情報及特色日本商品情報，包含秋田縣的名勝、祭典、美食、溫泉，還有和歌山縣的勝浦溫泉、黑潮市場、熊野古道、那智瀑布等。三倍券消費有禮 訂單滿千抽現金整單免費台北夏季旅展期間，凡於現場單筆訂單使用振興三倍券消費滿1,000元以上，即享1次抽抽樂機會，最大獎為《本單免單》（該筆訂單免費之意），還有現金1,000元、500元、300元、五星餐券、下午茶券及泡湯券…各種好禮等您抽回家。旅展官網，加入會員並預約成功者，也可參加旅遊基金抽獎，中獎者可至展場內消費（消費金額需超過抽中之旅遊基金面額），消費後憑發票、收據等至「大會服務台」兌換現金，四天總價值高達50萬元。