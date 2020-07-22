廣編／桃猿棒球場美食實現無現金交易　全仰賴樂天Pickup

國內疫情趨緩，加上暑假來臨，民眾外出「報復性消費」興起，各大商圈與觀光景點湧入大批人潮，根據澎湖馬公機場統計，7月1至15日到站人次便已累積達11.7萬，超過整個6月份的11.3萬人次；國內金融機構昨(20)日發表國民經濟信心調查結果，結果顯示62.1% 民眾有意願因補助而出遊住宿，各界也正密切關注實體業者是否迎來景氣復甦。

樂天Pickup七日內賣破萬張 使用三倍券也保有消費習慣





台灣樂天市場也在同時段觀察到，近期濃厚的外出氛圍、與三倍券的數位與實體發放，創造實體商機外，也帶動了站上電子票券服務「樂天Pickup」的買氣；樂天市場進一步表示，電子票券支付的崛起，民眾到實體門市只要掃碼QR code即可兌換商品，盡情享受無現金、無接觸的交易方式，同時，樂天Pickup在七月推出1.9折起的大幅優惠，自上周三(15)三倍券上路至今，短短7日內，熱銷超過萬張電子票券，其中在週末兩天累積核銷電子票券近3成，較去年同期提升2倍；而在樂天市場站上超過2000項電子票券中，又以咖啡與飲品類、美食類、休閒生活券最受歡迎，7月份賣出的樂天Pickup票券總數中占比高達32%、30%與14%，也顯示消費時無需犧牲消費自由度，又能享受高折扣的好康，也是消費者樂於購買「樂天Pickup」電子票券的誘因。





知名品牌單日賣出千張電子票券 OMO優勢受市場矚目





樂天市場進一步指出，疫情解禁前，樂天Pickup就被許多店家用於實現OMO(Online-Merge-Offline)的重要工具；樂天桃猿棒球場更是於2020年6月將館內Rakuten Monkeys Food Court的美食登陸樂天Pickup，使桃園棒球場成為全台唯一可完整實現無現金交易的棒球場。除此之外，樂天Pickup的票券交易機制改變樂天市場站上690萬名會員的消費模式與行為，也逐漸打開深具潛力的數位市場，例如：頂呱呱、繼光香香雞、萊爾富、吉野家、怡客咖啡等知名品牌，在品牌日活動期間，每天創下銷售千張電子票券的佳績。隨著民眾外出風氣繼續升溫、體育賽事的熱度提升，電子票券服務將有望帶動2020下半年的商機，重新掀起另一波消費高潮。



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