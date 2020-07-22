廣編／全球人壽希望廣場新建工程上梁　引領台灣產業發展

全球人壽希望廣場新建工程於今日(7月22日)上午舉行上梁典禮，將興建為台北市資訊園區三期，朝向「連結在地、連結國際、連結未來」的目標發展。在台北市副市長彭振聲、全球人壽董事長彭騰德、總經理馬君碩、潤泰集團總裁尹衍樑、三門聯合建築師事務所建築師白省三、台灣松下電器董事長洪裕鈞及總經理林淵傳、台灣松下銷售社長鈴木豊等貴賓，齊聚一堂，共同見證這個重要的里程碑。全球人壽希望廣場新建工程案原址為八德路希望廣場農民市集，面積約2,059.24坪，全球人壽於105年間標得，地上權設定年期為70年。大樓建成後，期望能匯聚人流，成為文化與資訊商圈的核心，並以科技為發展主軸，希望能引進金融科技、人工智慧等數位產業，打造為地標建築，引領台灣產業發展。全球人壽董事長彭騰德表示，全球人壽將會以「與環境共存」之管理理念為發展基礎，以台灣為立足點，放眼亞洲，以至全世界，為在地發展、驅動城市成長的目標，共同貢獻心力，並期待本案落成之後，能扮演著承先啟後的角色，作為新世代產業的契機，透過「科技發展」與「城市、在地產業」的連結性，朝向「連結在地、連結國際、連結未來」的目標進行發展。同時也感謝負責全案設計概念的建築師Marco Casamonti，以及ARCHEA ASSOCIATI、三門建築師事務所、林秀芬建築師事務所、美商WSP與所有同仁的齊心參與，共創優質辦公大樓。彭騰德董事長進一步說明，由於希望廣場基地內有一株老樹，全球人壽以人文與自然共生理念，並善盡企業社會責任，為環境保護與土地涵養盡份心力，原地保留老樹，請設計團隊以老樹生長需求為主要設計考量，特挪出空間，依樹冠之弧形退縮四米為設計元素，一來可讓老樹生長得更茁壯，二來更可發展出一個讓「建築、人、環境」結合共生，永續發展的規劃概念；如此創新的思維，讓本案因此獲得金質獎規劃設計類辦公商業大樓中層組的首獎，「特別感謝設計團隊的巧思與用心」。此外，全球人壽近年資產規模迅速成長，為業務發展需要，於日前標得台北市國泰營區70年地上權案，未來將規劃為A+級企業總部大樓，全球人壽將會延續希望廣場的理念，持續發展智慧建築，並將智慧城市的創新解決方案導入建築設計，全球人壽將秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，結合城市整體規劃，打造出嶄新的地標，為全球人壽繼續創造良好之財務績效。