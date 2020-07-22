廣編／TikTok 獨家機制大公開　續創全球瘋傳迷因秘辛

全球領先行動短影音平台 TikTok 公開獨家內容推薦機制，以及持續創造病毒傳播及全球瘋傳迷因的 3 大關鍵指標。





TikTok 為每一位用戶量身打造首頁推薦內容，TikTok 的首頁推薦 （For You feed）是 TikTok 平台的一大特色，不僅協助用戶彼此串聯與探索內容，也是 TikTok 用戶體驗的核心。



TikTok 量身打造首頁推薦內容，牢牢抓住用戶眼球 3 大關鍵指標



TikTok 首頁推薦反映每位用戶獨特的個人喜好，根據用戶註冊時選擇的興趣類別及喜好量身推薦內容，並針對用戶表示不感興趣的內容去做調整。每一次的互動都會幫助推薦機制更了解用戶興趣，推薦內容也會隨著時間更加貼近個人興趣。



用戶能長按一則影片「加入最愛」或選擇「不感興趣」表示不想看到特定內容。用戶也能自主選擇隱藏特定創作者或特定音樂內容，這些互動都將影響未來顯示的推薦內容。



而推薦機制不只會根據用戶與內容的互動做調整。當用戶追蹤新的帳號、於發現頁面搜尋標籤、音樂、特效和熱門主題，都將協助推薦機制優化體驗並協助用戶探索新的內容類別。



TikTok 的推薦機制會根據以下 3 大指標為影片進行排序，以更精準推薦內容：



用戶與內容的互動：含用戶按讚或分享影片、追蹤帳號，評論以及創作內容



影片內容資訊：含影片標題、使用音樂與標籤等



裝置及帳戶設定：含語言偏好、居住地及使用的設備種類，都將被納入考量以確保用戶能獲得最佳體驗，不過這部分的權重較輕，因為用戶通常不主動透過這些設定表達偏好



推薦機制將考量以上所有指標，並根據他們對用戶的價值進行加權。而強指標如用戶展現強烈興趣，從頭到尾觀賞完長影片，將比弱指標如影片的受眾與創造者是否來自同一國家/地區擁有更大的權重。 加權後，影片會進行排序，來評估用戶是否可能對某些內容更感興趣，以打造出每個用戶獨一無二的推薦內容。雖然一則影片可能憑藉擁有許多追蹤者而獲得高觀看數，但追蹤人數或帳號是否曾有高觀看數影片，皆不會是影響推薦機制的直接因素。



多元化推薦機制 幫助用戶探索新的內容與創意



多元化是 TikTok 全球社群蓬勃發展的關鍵。不論是看似與用戶興趣無關的影片或熱門影片，都是 TikTok 推薦機制重要且刻意的設定，以幫助用戶有機會探索新的內容、新的創作者，接觸新的觀點與想法。



另外，為使用戶的首頁推薦保持新鮮有趣， 推薦機制會在用戶喜愛的內容間穿插多元類別的影片。TikTok 不會連續推薦兩則使用相同音樂或相同創作者的影片，也不會重複推薦相同影片或已經觀看過的影片，但可能會推薦其他相似興趣用戶也喜愛的影片內容。



透過時常推薦多元的影片，推薦機制也能更了解大眾喜好並幫助其他 TikTok 用戶獲得更棒的內容體驗。 TikTok 的目標是在推薦用戶可能感興趣的內容及幫助用戶探索新的內容及創作者之間找到完美平衡。



TikTok 持續改善內容推薦機制 同時將安全性納入考量



TikTok 積極維護用戶的觀看體驗，推薦機制也將安全性納入考量。經審核認定不適當的內容，如醫療畫面或攝取管制藥物等，審核中、被標籤為垃圾內容或試圖以人為方式增加流量的影片皆不符合推薦條件。



TikTok 將持續開發與改善推薦機制，以根據用戶回饋、研究及數據優化精準度、調整模型，並重新評估推薦機制的參考條件及權重。TikTok 致力於投入研究與投資，努力建立更多保護措施，以防止任何可能影響推薦機制的偏差。





TikTok 的推薦機制將不斷改進與修正，並從用戶與平台的互動中不斷學習，以推薦更精準的個人化內容。TikTok 致力於激發創意以及在用戶每次刷新內容時能為用戶帶來歡樂。



