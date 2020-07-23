廣編／八期房市後勁強　黎明觀邸品牌撐腰切中頂級客需求

台中捷運綠線將在年底通車，沿線的八期重劃區因生活機能漸增，也為區域房市增添不少助攻力道，其中，座落在正八期重劃區內的「黎明觀邸」預售案，背後有一線品牌建商佳茂機構支撐，加上絕佳的地理位置左右串連綠地、商圈，新案一登場立即吸引換屋族青睞。台中八期重劃區位於七期、五期、十三期、單元四中間，橫跨台中主要幹道文心路，區內綠地覆蓋率堪稱台中市各重劃區之冠，合計豐樂、南苑、豐富三大公園綠地面積超過3.6萬坪，且周邊生活機能更是強勁，除了現有的好市多、迪卡儂、文欣秀泰外，還有年底即將通車的捷運綠線G11、G12捷運站，未來發展性持續看佳。而主力在換屋客層的「黎明觀邸」座落於正八期核心地段，大樓正對公園第一排，後方則有低密度的單元四重劃區，形成永久自然棟距；在格局規劃上，「黎明觀邸」有別於當地非大即小的設計，直接切中換屋族需求，以最適居的3房～4房、50、62坪雙主臥呈現，滿足需以小換大的成家生小孩族，或是以大換小的退休長輩族。值得一提的是，「黎明觀邸」也在乎頂級客的需求，超越法規在地下停車場配置平面充電停車位，方便駕駛電動車的住戶能夠於自家的車位充電。「黎明觀邸」規劃地上15層，地下3層建築，基地面積592坪，總戶數56戶，其地理位置具備強大優勢，車程3分鐘內可抵達南屯國小、萬和國中，生活機能則鄰近全聯福利中心、美式賣場好市多、迪卡儂等；交通方面除了74號快速道路及國道一號可利用，年底捷運綠線通車後，車程3分鐘內則可抵達捷運豐樂公園站，可說是生活、文教、交通三大機能一應俱全！