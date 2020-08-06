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廣編／用力Fun暑假！索尼創意科學大賞成果展全面啟動

本報訊
calendar_today2020-08-06 18:08:26

▲第八屆索尼創意科學大賞成果展暑期限定力學遊樂園8月6日起北高巡展！(後排左起為國立臺灣科學教育館曾聰邦主任秘書、國立科學工藝博物館陳訓祥館長、Sony Taiwan 松浦秀和董。（圖／公關照片）
▲第八屆索尼創意科學大賞成果展暑期限定力學遊樂園8月6日起北高巡展！(後排左起為國立臺灣科學教育館曾聰邦主任秘書、國立科學工藝博物館陳訓祥館長、Sony Taiwan 松浦秀和董。（圖／公關照片）
由Sony Taiwan舉辦的第八屆索尼創意科學大賞成果展，今日(8/6)起將於國立臺灣科學教育館及國立高雄科學工藝博物館熱鬧巡迴開展！展覽以「力學遊樂園」為主題，現場展出由國小3-6年級小朋友親手完成的創意科學玩具：無論是吹風機打造的火山探險、機關重重的桌上型密室逃脫，或是結合了空汙、森林大火和疫情等時事遊戲，共有20件獲獎作品應用了「力與傳動」原理，加上衝破極限的想像力，邀請大小朋友一起來展覽用「力」放暑假！活動期間還有限定的手作工作坊以及科學闖關活動，全程免費參加，即日起全面啟動開放！

Sony Taiwan董事長松浦秀和出席開幕提及：「Sony Taiwan持續致力在台灣推廣生動的科學教育學習，希望結合品牌資源同時透過年度成果展，支持台灣小朋友所展現的科學潛力及創意！」；第八屆參賽團隊在疫情的影響下，仍舊順利完成了作品，透過玩具展現了強大的創意和熱情；來自彰化偏鄉同安國小的冠軍團隊「同安夢想家」，也帶著獲獎的漂浮乒乓射擊遊戲來到開幕現場，結合了巧妙的球體辨識設計和音樂效果，彷彿魔法的超吸睛玩具一秒就征服了在場的所有來賓！跨年級組成的團隊也開心地分享這次參賽得獎的心得：「很高興在學校上的木工、程式課都派上用場，作品也物盡其用讓課桌椅和桌球網都變成材料，創作時我們一直思考如何可以做得更好，才讓我們成功完成這次的作品！」。

Sony Taiwan攜手教育合作夥伴打造兒童限定科學妙世界！

今年展覽還邀請了Sony Taiwan姊妹公司So-net (台灣碩網網路娛樂股份有限公司)共同合作，透過「MOMO熊客服」與線上關主一起互動，帶著小朋友一起體驗線上科學問答闖關遊戲，在有趣的互動中介紹客服機器人的原理及應用；而首度受邀的國家實驗研究院台灣半導體研究中心，也帶來獨家研發的「3D投影虛實方塊」，藉由翻轉應用了重力、磁力感應原理的動物方塊，就可透過3D投影技術同步體驗虛實互動的樂趣！而每年詢問度最高的Sony科學教育計畫MESH智慧積木，也搖身一變成為虛擬動物馬戲團，邀請小朋友一起探索由藍牙及內建程式打造的物聯網，還有其中隱藏的驚奇音效彩蛋！

獨家科學工作坊：智慧積木 x紙飛機發射器x手工耳機！動手動腦創意齊發

Sony Taiwan為了讓更多小朋友體驗親手玩科學的樂趣，特地將每年競賽過程中僅開放報名團隊參與的工作坊帶到現場，今年首次將MESH智慧積木結合連鎖機關課程，增加課程挑戰性也希望能更加引導孩子創意思考；同時邀請合作夥伴LIS情境科學教材共同開設豐富有趣的科學課程：如運用摩擦力及齒輪的紙飛機發射器，以及運用電磁效應的自製手工耳機等，展覽期間全部免費開放報名參加！(網路報名已截止，每堂課備有5位現場名額，詳情請洽現場活動服務台)

關於台灣索尼股份有限公司 (Sony Taiwan Limited.)

為索尼公司於2000年4月在台成立之分公司，做為在台的統籌營運中心，並負責對台灣高科技產業推廣旗下各事業部最尖端的專業技術，協助台灣達成綠色矽島美夢。台灣索尼股份有限公司擁有應用零組件行銷總部、專業系統行銷本部、供應運籌管理中心、業務支援總部、以及消費性電子產品行銷總部等事業單位。

了解更多 Sony Taiwan CSR官網: http://csr.sony.com.tw/section/sonycreativescienceaward 第八屆索尼創意科學大賞活動花絮： https://youtu.be/QcTwufYJX6Q

關鍵字

台灣索尼股份有限公司 科學工作坊 Sony

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