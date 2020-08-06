廣編／用力Fun暑假！索尼創意科學大賞成果展全面啟動

Sony Taiwan董事長松浦秀和出席開幕提及：「Sony Taiwan持續致力在台灣推廣生動的科學教育學習，希望結合品牌資源同時透過年度成果展，支持台灣小朋友所展現的科學潛力及創意！」；第八屆參賽團隊在疫情的影響下，仍舊順利完成了作品，透過玩具展現了強大的創意和熱情；來自彰化偏鄉同安國小的冠軍團隊「同安夢想家」，也帶著獲獎的漂浮乒乓射擊遊戲來到開幕現場，結合了巧妙的球體辨識設計和音樂效果，彷彿魔法的超吸睛玩具一秒就征服了在場的所有來賓！跨年級組成的團隊也開心地分享這次參賽得獎的心得：「很高興在學校上的木工、程式課都派上用場，作品也物盡其用讓課桌椅和桌球網都變成材料，創作時我們一直思考如何可以做得更好，才讓我們成功完成這次的作品！」。
Sony Taiwan攜手教育合作夥伴打造兒童限定科學妙世界！
今年展覽還邀請了Sony Taiwan姊妹公司So-net (台灣碩網網路娛樂股份有限公司)共同合作，透過「MOMO熊客服」與線上關主一起互動，帶著小朋友一起體驗線上科學問答闖關遊戲，在有趣的互動中介紹客服機器人的原理及應用；而首度受邀的國家實驗研究院台灣半導體研究中心，也帶來獨家研發的「3D投影虛實方塊」，藉由翻轉應用了重力、磁力感應原理的動物方塊，就可透過3D投影技術同步體驗虛實互動的樂趣！而每年詢問度最高的Sony科學教育計畫MESH智慧積木，也搖身一變成為虛擬動物馬戲團，邀請小朋友一起探索由藍牙及內建程式打造的物聯網，還有其中隱藏的驚奇音效彩蛋！
獨家科學工作坊：智慧積木 x紙飛機發射器x手工耳機！動手動腦創意齊發
Sony Taiwan為了讓更多小朋友體驗親手玩科學的樂趣，特地將每年競賽過程中僅開放報名團隊參與的工作坊帶到現場，今年首次將MESH智慧積木結合連鎖機關課程，增加課程挑戰性也希望能更加引導孩子創意思考；同時邀請合作夥伴LIS情境科學教材共同開設豐富有趣的科學課程：如運用摩擦力及齒輪的紙飛機發射器，以及運用電磁效應的自製手工耳機等，展覽期間全部免費開放報名參加！(網路報名已截止，每堂課備有5位現場名額，詳情請洽現場活動服務台)
關於台灣索尼股份有限公司 (Sony Taiwan Limited.)
為索尼公司於2000年4月在台成立之分公司，做為在台的統籌營運中心，並負責對台灣高科技產業推廣旗下各事業部最尖端的專業技術，協助台灣達成綠色矽島美夢。台灣索尼股份有限公司擁有應用零組件行銷總部、專業系統行銷本部、供應運籌管理中心、業務支援總部、以及消費性電子產品行銷總部等事業單位。
了解更多 Sony Taiwan CSR官網: http://csr.sony.com.tw/section/sonycreativescienceaward 第八屆索尼創意科學大賞活動花絮： https://youtu.be/QcTwufYJX6Q