廣編／ARKVO智慧家電「乾·淨·水」 自然資源再生循環

將大自然的空氣與水循環複製到室內環境，可能嗎？華人最具影響力的工業設計師謝榮雅全力打造ARKVO品牌，9/21(一)首件產品正式於台北101發表問世。透過LED全螢幕進行產品全球首發，由創辦人謝榮雅親自介紹歷經七年時間研發設計的「乾．淨．水」智慧家電，主要概念來自於世界水資源短缺，為了解決人類生存問題，尤其在台灣最近才傳出全台水庫水位拉警報，加上水管管線老舊生鏽，更影響水質，因此產生「空中取水」的設計發想，完美結合奈米級空氣濾淨與超濾淨水技術，過濾出乾淨的空氣轉換為純淨的「飲用水」，整合成「微生態環控系統」。
智慧家電「乾·淨·水」，在上市前展開線上募資，截至上市記者會開始前，已募集$63,650,200元，讓謝榮雅相當感謝民眾支持，希望這項敢在現場實際進行水質檢測，用數據直接說明「乾．淨．水」的創新成果，並且著重細節設計一體成形的智慧家電，可以讓台灣除防堵疫情之外，能幫助全球更多，利用智慧家電「乾·淨·水」成為室內自然資源再生循環的最佳利器，實際解決水資源匱乏的問題。
傾全力打造ARKVO智慧家電品牌，創辦人謝榮雅表示，ARK代表諾亞方舟的「方舟」結合水的國際語「AKVO」，加上「R」字表達出水之諾亞方舟的意念，如同這次疫情，台灣成為世界的諾亞方舟，從TaiwanCanHelp幫助全球度過這場防疫戰爭，而ARKVO的品牌精神即是協助世界上的人們在享有現代化便利生活的同時，也能擁有更潔淨的水與環境。品牌視覺上的「Ｘ」不但是謝榮雅英文名字「謝」的開頭字母，與「K」結合後更形成能傳遞中文字「水」之意象的符號，象徵改善世界上水資源的決心，更期許自己從設計出發引領創新，讓ARKVO成為最具影響力的國際品牌。
ARKVO首發產品「乾．淨．水」智慧家電，研發的起心動念來自於1999年921大地震後，創辦人謝榮雅每天必須扛著乾淨的飲用水爬上11樓，可惜囿於當時技術不夠成熟，無法深化產品。後來因緣際會與台灣隱形冠軍廠商接觸後，燃起設計魂決定將當時的概念付諸實現。這一步就走了七年，運用設計軟實力，結合台灣硬實力，深度研發、高度整合，並精巧的縮小尺寸，取得系統運作專利，不用安裝即可完美融入居家的智慧家電終於問世。
「乾．淨．水」智慧家電採用類大自然的循環方式，將其原理複製至室內環境，幫助家庭、辦公室、公共環境等有供電地區，用更簡單的方式滿足純淨飲用水需求。「乾．淨．水」智慧家電經過7道殺菌過濾程序，能過濾重金屬與雜質、去除細微雜質、細菌與異味，不但能調節空氣品質、維持乾爽舒適，減少因濕度過高，導致黴菌滋生引發的皮膚過敏或呼吸道過敏等疾病，還能提供純淨好水。一次達到多台機器的功效，同時兼具節能省電的優點。以台灣平均相對溼度60-70%的環境下，每日可取水18-24公升，足夠供應一般家庭(3-5人)每日飲水量。
ARKVO首發產品「乾．淨．水」智慧家電不僅高科技更加省電，不但比傳統煮沸自來水(TDS約在100-300mg/L)更加純淨，更是零塑化劑零污染的純淨好水。「乾．淨．水」智慧家電正式上市銷售，定價138,000元，首推企業合作0元專案，詳情請參閱arkvo官方網站。