廣編／ARKVO智慧家電「乾·淨·水」 自然資源再生循環

將大自然的空氣與水循環複製到室內環境，可能嗎？華人最具影響力的工業設計師謝榮雅全力打造ARKVO品牌，9/21(一)首件產品正式於台北101發表問世。透過LED全螢幕進行產品全球首發，由創辦人謝榮雅親自介紹歷經七年時間研發設計的「乾．淨．水」智慧家電，主要概念來自於世界水資源短缺，為了解決人類生存問題，尤其在台灣最近才傳出全台水庫水位拉警報，加上水管管線老舊生鏽，更影響水質，因此產生「空中取水」的設計發想，完美結合奈米級空氣濾淨與超濾淨水技術，過濾出乾淨的空氣轉換為純淨的「飲用水」，整合成「微生態環控系統」。



