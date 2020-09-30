廣編／巴巴事業中秋送暖　訂購逾千盒有機檸檬助小農

欣巴巴事業股份有限公司（巴巴事業）與中山大學、發名國際社會企業，共同協助建構屏東友善農耕檸檬聚落，並結合通路與支持友善農耕的企業與團體，打造一個創新農業生態系平台。

除此之外，巴巴事業黃烱輝(黃炯輝)董事長更積極推動與參與中山大學社會責任實踐USR計畫，與中山大學共同培育屏東具有想法理念且願意改變的農友們經營管理與行銷的能力，以及在農村利他、共好、共享的理念，促成小農們團結合作，創造更多機會，共同利好。

中秋佳節將至，巴巴事業也轉換實際行動，向支持友善農耕的農友們訂購逾千盒有機轉型檸檬，作為送給公司全體員工、合作企業與顧客的中秋禮品。透過這友善農耕的檸檬聚落案例，將巴巴事業重視環境永續的核心理念與作法傳達給大家，並希望透過這樣的農村創新，讓農友們提升能力與收入，吸引更多青年返鄉從事友善農耕，能活絡與繁華農村，將這樣的理念播種扎根並實際行動，讓環境能永續循環，也希冀社會大眾也能對於友善農耕的小農們給予支持與鼓勵。

幸福不只是一種生活獲得，更是一種能力的付出，巴巴事業做為打造居住品質的建設企業，除了專注於本業外，更以企業為號召用互利共生的利他角度，創造公益信託巴巴慈善基金，持續關懷社會，幫助社會弱勢團體，並在去年底捐助2億協助中山大學打造中山大學仁武校區醫學教學大樓，以期縮短南北醫療差距。透過這樣盛舉分享給企業內員工，期盼帶領著公司的企業志工，一同參與以無償的心付出，奉獻自己一己之力，取之於社會用之於社會，讓社會產生正向的力量，為社會盡一份純然而美好的心理來持續傳遞生活的幸福。



