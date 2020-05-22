真的氣！清潔員集資75萬蒐同事「摸魚證據」網討論全歪樓

▲網路討論清潔隊員行徑，也讓高雄市長韓國瑜「意外中槍」。（圖／NOWnews資料照片）

高雄市環保局楠梓清潔隊一名鄭姓清潔隊員，近日被同事向媒體爆料，稱上班時間僅 2 小時在工作，剩下時間都在摸魚、吃下午茶，向長官檢舉也沒有改善，於是 15 名清潔隊同事集資 75 萬元找徵信社跟拍，引起網路熱議，就有網友戲稱這是高雄市長韓國瑜的「上行下效」。根據《華視新聞網》報導，楠梓清潔隊鄭姓清潔隊員任職 3 年多來，每天上班打卡後就外出逛街、喝咖啡、吃早午餐等，讓清潔隊同事「看不下去」，有 15 名清潔隊員，一人出資 5 萬元共集資 75 萬元請徵信社跟拍長達 1 個月，並將影片交由高雄市環保局政風室，不料都無下文，只好直接向媒體爆料。據報導，清潔隊員的月薪大約4萬元，因此相當於每人拿出 1.25 個月的薪水蒐證，顯示鄭姓隊員行徑讓同事「真的很氣」。報導指出，清潔隊員的上班時間為每日 8 小時，但鄭姓隊員每天僅工作 2 小時，幾乎只有穿上背心做做樣子，拍照給長官敷衍了事，被其他同事質疑「同酬不同工」。報導提到，高雄市環保局環境衛生管理科科長呂世圳表示，相關查證報告已出爐，該隊員 4 月到 5 月共 9 次曠職，總曠工時數不到 6 小時，因此被記 6 小時曠工。而該懲處也被質疑太輕，認為鄭姓隊員比較會巴結長官，對比去年楠梓清潔隊一位班長因類似情形被舉發時，就被記過處分。該事件也引起網路熱議，有網友表示「背景是有多硬」、「這個明顯有人在護航吧」、「應該是他的工作都那15個在做吧」、「氣到能集資75萬也不簡單」、「這種人多的是 背後都有議員撐」，不過也有部分網友「歪樓」表示，「高雄市長自己不也……」、「上行下效啊！模仿韓導」、「因為韓都這樣了，下面的當然沒事」。（編輯：陳煜）