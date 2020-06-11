中職／中職推出推特TW專屬符號　被網友群起罵翻

中華職業棒球大聯盟為強化官方Twitter與球迷間的互動，於日前向Twitter官方申請專屬表情符號(Twemoji)，增加貼文趣味性的同時，更可透過表情符號傳達中華職棒在台灣的意象。





中華職業棒球大聯盟官方Twitter使用族群以國際球迷為大宗，申請表情符號，以利強化國際識別度。由於Twitter官方表情符號(Twemoji)的圖像限制為(72×72像素/約5mm×5mm)，因此專屬表情符號設計朝簡單清晰並強調中華職棒在台灣為設計主軸，結合「中華職棒」和「台灣」兩大元素，力求在極小的圖像內清楚呈現。經多款設計調整及實測，最終採用能直接表現台灣的「TW」加上中華職棒的官方Logo，呈現出這款表情符號。





經過Twitter官方多週審查，已於近日(10日)通過核准，即日起，只要在貼文Hashtag 「#CPBL」、「#CPBLwithFans」、「#CPBLTop5plays」、「#TaiwanBaseball」及「#CPBLMilestone」，即會顯示官方Twitter專屬表情符號(Twemoji)。



